¿Qué dice la Biblia del pueblo de Israel?

Sigue la crisis y el conflicto entre Israel y Palestina, dos tierras que han sido testigo de una prolongada y compleja lucha por el territorio, la identidad y la paz. Los enfrentamientos entre ambos países, luego de que el grupo terrorista Hamás se infiltrara en el territorio judío y lanzara miles de cohetes en una festividad religiosa, ya cumple siete días, mientras la población civil lucha por sobrevivir y hacer frente, en el caso de Gaza, a la escasez de alimentos y servicios básicos.

Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el pueblo de Israel? En el apartado de Isaías 43:1-25, las Sagradas Escrituras dejan ver el significado que tiene del pueblo judío.

Isaías 43:1-25

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío, eres tú. 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.

5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. 6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.

8 Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. 9 Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan: Verdad es.