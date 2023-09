¿Qué dice la Biblia sobre la vejez?

Dios debe ser el encargado de guiar cada paso y cuidar de todo peligro y todo mal en la vida, y cuando se llega a la etapa de la tercera edad, esto no es la excepción. En la Biblia se habla de este tema en diferentes libros.

De acuerdo con el portal especializado en cuestiones de la Biblia Got Questions, la vejez es:

Versículos de la Biblia que hablan del envejecimiento

“No me deseches en el tiempo de la vejez; Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares”.