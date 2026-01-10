Cultura

¿Qué películas y series ver en el puente de Reyes? Lo mejor de Netflix, HBO y Disney+ para maratonear este fin de semana

Descubra los más recientes y destacados lanzamientos de estas plataformas de ‘streaming’ en lo que va del 2026.

10 de enero de 2026, 2:04 p. m.
Foto: Getty Images

Si no tiene previsto salir de viaje ni tiene programado un plan para disfrutar este puente de Reyes, que se extiende hasta el lunes 12 de enero, las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Disney+ ofrecen un catálogo amplio y diverso para entretenerse sin salir de casa, que además incluye recientes estrenos que ya han despertado el interés de los espectadores en lo que va de 2026.

Entre esos títulos perfectos para maratonear este fin de semana, ya sea en familia, solo o en pareja, se encuentran:

En Netflix

Estrenos recientes

  • ‘Gente que conocemos en vacaciones’ (película)

Sinopsis: Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.

YouTube video K2bd95928y8 thumbnail
  • ‘Machos alfa’, cuarta temporada (serie)

Sinopsis: Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia —y caótica— manera.

Lanzamientos pasados

  • María, la caprichosa (5 de enero, serie)

Sinopsis: Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

  • Él y ella (8 de enero, miniserie)

Sinopsis: Un detective y una periodista que están casados ―pero distanciados― compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

YouTube video tckDcn-4xAA thumbnail

HBO Max

  • ‘The Pitt’, segunda temporada (9 de enero, serie)

Después de nueve meses de su aclamado debut, la serie médica regresa manteniendo su formato en tiempo real a lo largo de 15 episodios semanales. Noah Wyle vuelve como el Dr. Robby Robinavitch, que planea tomarse un respiro para recuperarse emocionalmente, justo cuando el sistema informático del hospital colapsa.

Disney+

  • ‘Mil golpes’, segunda temporada (9 de enero, serie)

Sinopsis: Hezekiah y Alec, dos amigos de Jamaica, se ven inmersos en los bajos fondos del East End de Londres. Allí, conocen a Mary Carr, reina de una banda criminal conformada por solo mujeres conocida como las Cuarenta Elefantas, y entran en conflicto con Sugar Goodson, capo criminal y famoso boxeador.

Jafar Panahi revela la radiografía de ‘Fue tan solo un accidente’, película que rodó de espaldas al régimen

Lanzamientos pasados

  • Colegio Abbott, quinta temporada (7 de enero, serie)

Sinopsis: Una comedia laboral que sigue a un grupo de profesores dedicados y apasionados —y a un director un poco sordo— mientras navegan por el sistema de escuelas públicas de Filadelfia. A pesar de las dificultades que tienen, están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida, y aunque estos increíbles servidores públicos puedan tener inferioridad numérica y de fondos, aman lo que hacen.

YouTube video mskeTy-9u08 thumbnail

Vale mencionar que otras plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+ y Movistar+ tienen más contenido para ver este segundo fin de semana de enero que muchos estaban esperando para descansar y ponerse al día con lo mejor del entretenimiento.

