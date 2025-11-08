Si todavía no tiene planes para este segundo fin de semana de noviembre y es amante a las películas y series, entonces no se puede perder las producciones más recomendadas para ver en Netflix.

Para esta temporada la plataforma ofrece un catálogo renovado y variado, ideal para maratonear, que incluye el esperado estreno de Frankenstein, la más reciente producción de Guillermo del Toro y uno de los lanzamientos más comentados del año.

Esta película narra la historia de un científico brillante y obsesivo llamado Víctor Frankenstein, quien en su ambición por desafiar a la muerte “consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres”, señala la sinopsis.

Aunque la creación representa un logro científico extraordinario, Frankenstein la considera un ser carente de inteligencia y decide rechazarla, motivo por el que, herida por el desprecio, la criatura se rebela contra su propio creador.

Además de este esperado estreno, que llegó el viernes 7 de noviembre al catálogo de Netflix, otro recomendado imperdible es 'Tú siempre estuviste ahí’, una serie que también se lanzó en la plataforma en la misma fecha y que se centra en la historia de dos mujeres que sufren violencia doméstica y contemplan el asesinato como única escapatoria. Sin embargo, una visita inesperada amenaza con arruinar su plan y destrozarles la vida.

A la lista se suma la película 'Mango’, ideal para los amantes del romance. Esta comedia danesa combina ambición profesional, amor inesperado y paisajes soleados de Málaga, bajo la dirección de Mehdi Avaz y escrita por Milad Schwartz Avaz.

La trama sigue a Lærke, una ambiciosa directora de hotel interpretada por Josephine Park, quien viaja a Málaga acompañada de su hija Agnes, con el objetivo de desarrollar un lujoso complejo turístico en una plantación de mangos.

No obstante, su plan se complica cuando conoce a Alex, el dueño de la finca, interpretado por Dar Salim. Tras su encuentro, lo que comienza como un conflicto de intereses profesionales entre Lærke y Alex, se transforma en un romance que desafía sus prioridades.

La cuarta película recomendada para ver este segundo fin de semana de noviembre es 'Baramulla’, un escalofriante thriller sobre niños desaparecidos y sucesos sobrenaturales, dirigido por Aditya Suhas Jambhale.

“Al ahondar en un caso de secuestros de niños, un policía expone secretos y desata eventos sobrenaturales que amenazan a su familia y a todo el pueblo de Baramulla”, señala la sinopsis de la producción.

‘Muerte por un rayo’ es otra cinta que no puede dejar de ver, pues aunque llegó al catálogo de Netflix el pasado 6 de noviembre, el fin de semana se convierte en una oportunidad perfecta para no dejarla pasar por alto. Esta producción recupera la figura de James A. Garfield, el segundo presidente de Estados Unidos asesinado durante su mandato.

En cuanto a otras series para compartir en familia se encuentra 'Los tipos malos: Malos comienzos’, la precuela de las películas de animación homónimas que, en esta ocasión, aborda cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen.