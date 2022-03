‘Something in the way’, la canción de Nirvana que revivió ‘The Batman’

The Batman, las películas que trajeron a la pantalla grande la historieta de D.C. Cómics de Bob Kane y Bill Finger, artista y escritor, respectivamente, causó gran expectativa desde que fue anunciado que su protagonista en esta edición sería Robert Pattinson, el actor de la saga Crepúsculo.

Sin embargo, la actuación del británico superó las expectativas de los seguidores del superhéroe de ciudad Gótica. Cabe mencionar que durante el tráiler publicado el 16 de octubre de 2021 destaca la canción que más escucha Bruce Wayne, ´Something in the Way´, la última canción del álbum Nevermind, de la legendaria banda de rock Nirvana en 1991, y que en su momento en la portada, aparecía un bebé sumergido en agua, sin ropa.

Tiempo después hubo una denuncia de Spencer Elden (el menor que sale en la foto) a la banda, por usar su imagen, y fue calificada como “pornografía infantil”. No obstante, la historia que esconde dicha canción es un tanto impredecible, pese a que la letra en repetidas ocasiones la frase: “Underneath the bridge”, que traduce al español “debajo del puente”, escrita por Kurt Cobain.

En el tráiler del sonado filme The Batman, “la pieza fue editada por el compositor Michael Giacchino, quien se mantuvo bastante cercano al original, y dejó intacta la atmósfera solemne, luego insertando piano, percusión y florituras orquestales que amplifican la construcción de tensión, mientras una voz rota parece susurrar la canción. El resultado es una versión que no distorsiona + Something in the Way´ sino que, por el contrario, amplifica su humor oscuro e inquietante, en la línea del nuevo Batman”, según GQ.

Cobain, se dedicó a difundir una historia sobre la letra, que aseguraba que “se inspiró en un período de su vida en el que abandonó la escuela secundaria y, expulsado de su familia, se fue a vivir debajo de un puente, para ser precisos, el puente de Young Street en Aberdeen, en abril de 1984″, registró GQ.

“En el libro Come As You Are: The Story Of Nirvana, Kurt Cobain explicó que esta canción es la historia más ficticia de ese período: la canción trata sobre lo que significa vivir bajo un puente y correr el riesgo de morir de SIDA. Si hubiera estado enfermo no habría podido moverme y me habrían considerado solo como un vagabundo. En el pasaje he añadido esta fantasía”, informó GQ.

Sin embargo, en 2001, en la biografía de Cobain Heavier than Heaven, escrita por Charles Cross, afirmaba que “la marea del río Wishkah se lo hubiera llevado si éste hubiera pasado una noche ahí. En realidad, Cobain pasaba su tiempo durmiendo en casas de amigos, cajas de cartón, apartamentos abandonados y salas de espera de hospitales del pueblo”.

Por otro lado, la sombría letra de la canción inspiró al director de la legendaria película de cómics y, en entrevista para la revista Empire, recalcó Reevs: “Fue cuando me vino la idea de que en lugar de hacer un Bruce Wayne que fuera el galán que hemos visto antes, existiera una nueva versión en la que venga de una enorme tragedia y se convierte en un solitario”, según el portal mejicano Sopitas.

Fue así como hice esta conexión de ‘Last Days’ de Gus Van Sant y esta versión ficticia de Kurt Cobain en decadencia. (Robert Pattinson) tiene ese toque de Kurt Cobain en el que luce como una estrella de rock, pero también se siente que es un solitario”, informó el portal.

La canción registró un aumento del 1.200 % en la plataforma de streaming Spotify, según lo reportó. Cabe mencionar, que Kurt Cobain, vocalista de la banda Nirvana, falleció el 5 de abril de 1994, y aún se desconoce la causa de su muerte.