Se dice que la Fe es ese poder que le permite a los creyentes saber que Dios existe sin tener que verlo o tocarlo, pues pueden sentir su presencia en cada paso y tienen la certeza de que no están solos en ningún momento.

Hay situaciones en la vida que ponen a prueba esa Fe, pues muchas el camino se pone difícil y las personas creen que Dios los ha abandonado, pero esto no sucede para aquellos que saben que sus tiempos y su voluntad son perfectos. Las cosas deben pasar y el reto de cada quien es poder superarlos de la mano del Señor y aprender de ellos para no volver a caer en el mismo lugar.

Versículos de la Biblia en los que se habla de la Fe

“Les aseguro que, si tienen fe y no dudan —les respondió Jesús—, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: “¡Quítate de ahí y tírate al mar!”, y así se hará”.