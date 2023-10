El poderoso salmo para curar enfermedades graves con la ayuda de Dios

En la cotidianidad hay situaciones difíciles e inesperadas , tal como sucede con las enfermedades y las complicaciones de salud, donde no solamente las manos de los médicos tienen el don de sanar y curar, sino que también la fuerza y el amor de Dios es clave para que se dé una mejoría en este aspecto.

Salmo 41

2. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra: -no lo dejarás en manos de sus enemigos.

4. Yo dije: ‘Señor, apiádate de mí, sáname porque he pecado contra ti’.

8. Este ataque no es cosa buena, cayó en la cama para no levantarse.

11. Que mis enemigos no canten victoria, y reconoceré que me valoras.

12. Tú me asistirás, Señor, porque no hay falta en mí, y me mantendrás en tu presencia para siempre.