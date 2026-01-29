¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’ en Disney+? La serie de Marvel que ya es calificada como la mejor en cinco años

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para un debut que promete romper con los esquemas tradicionales de los superhéroes. Este 28 de enero, la plataforma Disney+ abre sus puertas a ‘Wonder Man’, una serie que no solo presenta a un nuevo e icónico personaje, sino que se perfila como un soplo de aire fresco gracias a su enfoque satírico sobre la industria del entretenimiento.

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’ en Disney+?

Para los fanáticos en Colombia y el resto de Latinoamérica, la expectativa es total. Siguiendo el cronograma habitual de los lanzamientos globales de la plataforma, los episodios de la primera temporada estarán disponibles en los siguientes horarios:

México, Costa Rica, El Salvador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Una sátira de Hollywood con sello de calidad

La serie, creada por Destin Daniel Cretton, quien ya demostró su destreza en la dirección con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, sigue la vida de Simon Williams, interpretado por el galardonado Yahya Abdul-Mateen II. Williams es un actor que lucha por hacerse un lugar en el competitivo mundo de Hollywood mientras oculta un secreto extraordinario.

Lo que ha encendido las alarmas del éxito es su recepción crítica previa. La producción ha generado expectativas sin precedentes tras revelarse que, en bases de datos como Rotten Tomatoes, es la serie mejor valorada de Marvel en los últimos cinco años. Este dato no es menor, considerando que compite con éxitos de la talla de WandaVision o Loki.

El regreso de Trevor Slattery y un elenco de lujo

Uno de los grandes atractivos de esta nueva ficción es el regreso de Ben Kingsley, quien retoma su papel como el carismático y desastroso actor Trevor Slattery (visto anteriormente en Iron Man 3 y Shang-Chi). La trama se centra en un encuentro fortuito entre Williams y Slattery, quienes se lanzan a la búsqueda del papel que podría cambiar sus carreras en una nueva versión cinematográfica de, irónicamente, ‘Wonder Man’.

El reparto se completa con figuras de peso y una narrativa que promete explorar “lo que realmente ocurre detrás de las cámaras en el mundo del entretenimiento”, ofreciendo una mezcla de acción superheroica con la comedia ácida de las sitcoms modernas.

¿Quién es Yahya Abdul-Mateen II?

El protagonista no es un extraño para los amantes del género. Yahya Abdul-Mateen II ya ha dejado una huella imborrable en la cultura pop tras su paso por Watchmen (donde ganó un Emmy) y su interpretación del villano Black Manta en la saga de Aquaman de DC. Ahora, cruza la acera hacia Marvel para liderar un proyecto que, aunque llegaba “de tapadillo”, se ha convertido en el estreno más esperado del inicio de 2026.

Con la industria del cine mirando de cerca, ‘Wonder Man’ no es solo una serie de acción; es una apuesta por la narrativa de autor dentro de la maquinaria de Disney, demostrando que el género de superhéroes aún tiene historias originales y humanas por contar.