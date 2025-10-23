‘Black Phone 2′ en Cine Colombia; la película de terror que no tiene intención de repetir fórmula

La industria cinematográfica continúa apostando por el género del terror, al impulsar producciones que apelan a la nostalgia de los espectadores. En los últimos años, los estudios optaron por revivir clásicos del pasado, al desarrollar secuelas y reinterpretaciones modernas que traen de vuelta a icónicos personajes y tramas que marcaron a generaciones enteras.

Uno de los títulos que logró captar la atención de los amantes de este género fue Teléfono Negro (Black Phone), dirigida por Scott Derrickson y producida por Jason Blum, quienes le dieron su toque al escenario macabro y psicológico.

Tras una exitosa primera entrega, se reveló que la secuela sería lanzada en 2025, proyectando un nuevo capítulo de la historia de Finney Blake, un niño que fue secuestrado a plena luz del día, mientras era encerrado y aterrorizado con constantes llamadas en un sótano.

Una vez asesinó al hombre enmascarado que lo raptó, su realidad terminó dando un giro total y tendrá que enfrentar espacios lamentables que lo regresarán a esos días oscuros.

El raptor vuelve, trascendiendo la muerte y utilizando un teléfono para atemorizar a sus víctimas, quienes serán foco de una venganza. Finney y Gwen, su hermana, lidiarán con una ola de sucesos que los marcarán de una u otra forma.

En esta ocasión todo se volcará sobre la menor, que será protagonista de sueños y visiones angustiantes.

Elenco de ‘Black Phone 2′

El reparto de esta producción está integrado por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Arianna Rivas, Demián Bichir, Miguel Mora y Jeremy Davies.

La cinta contará con el trabajo del mismo director de la primera entrega, dándole su toque especial.

¿Dónde ver ‘Black Phone 2’?

La película fue estrenada el 16 de octubre de 2025, y estará disponible hasta la última semana del mismo mes, específicamente el día 27.

Cine Colombia ofrece una variada gama de horarios y fechas para la asistencia de los interesados, en cada uno de sus puntos.