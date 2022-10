Este es el primer vistazo de la nueva película de ‘Super Mario Bros’

Tras el anuncio de la película del plomero más famoso en la historia de los videojuegos, este martes -4 de octubre- se publicó el primer afiche de la producción, así como un pequeño adelanto de lo que va ser la historia contada a sus fans en la pantalla grande.

Aunque Nintendo acostumbra a hacer un Direct para presentar todas su novedades, esta vez, la compañía ha diseñado un evento de este tipo solamente para hablar de la película de Super Mario Bros, por lo que deja entrever la importancia que tiene este proyecto cinematográfico para su organización.

La compañía japonesa confirma la celebración de un Nintendo Direct el próximo 6 de octubre, dedicado en exclusiva a la película de Super Mario Bros, misma que fue anunciada desde mediados de 2021, y que llegará a la pantalla grande hasta finales de marzo de 2023.

Durante esta primera semana de octubre, la compañía de videojuegos mantendrá ocupados a sus seguidores, puesto que el jueves -6 de octubre- se lanzará el primer tráiler de la producción, y también se estará presentando su Direct especial de Super Mario Bros, que será transmitido por los canales oficiales de YouTube y Twitch de Nintendo.

Es de recalcar que Universal Pictures es la encargada de la producción de la película, así como Chris Pratt, el actor que dará su voz para interpretar a Mario, mientras que la reconocida Anya Taylor-Joy fue convocada para dar vida a la princesa Peach; uno de los villanos más recordados, Bowser, será interpretado por Jack Black, mientras que Charlie Day será el singular Luigi, entre otros grandes actores.

Entretanto, la revelación del póster oficial dejó sin alientos a muchos de los seguidores del icónico videojuego, ya que este integró muchos de los elementos característicos de los juegos, como el castillo de la princesa, las islas flotantes, se vio a Mario con su traje y su gorra de espaldas, mirando hacia el castillo, y todo un mundo para explorar.

¡No te pierdas a las 22:05 (hora peninsular) del 06-10 el #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie, y disfruta del tráiler de la película en primicia mundial! (En esta presentación no se compartirá ninguna información sobre juegos.)



📽️: https://t.co/WHJYxmhL2D pic.twitter.com/1BbwoAXkih — Nintendo España (@NintendoES) October 4, 2022

Última entrega de The Legend of Zelda llegará a Nintendo Switch

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la cual se anunció durante la celebración de la conferencia de Nintendo en el E3 de 2021, con la vista puesta a 2022 para su lanzamiento tuvo varios retrasos, aunque este martes 13 de septiembre la compañía japonesa Nintendo compartió tanto el título como la fecha de llegada.

Así, Nintendo informó que en un nuevo Direct, que será el martes que el 12 de mayo de 2023, llegará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que mantendrá el diseño visual de su predecesor y con parte de la aventura en el cielo de Hyrule.

La compañía también anunció de la saga Fire Emblem un nuevo título, Engage, que llegará el 20 de enero de 2023. Tiene lugar mil años después de la guerra que derrotó al Dragón Caído con el regreso de la amenaza.

Para Octopath Traverler 2 (24 febrero 2023) introduce ocho nuevos personajes se embarcarán en una aventura por las tierras de Solistia, que permitirá explorar un mundo inmenso en el que el día y la noche influyen en las acciones.

Por otra parte, hay novedades sobre Bayonetta 3, que llegará a Switch el 28 de octubre, ha compartido el regreso de bruja Umbra, quien ahora lucha por salvar el mundo de las armas llamadas homúnculos, junto con otros personajes (Luka, Jeanne y Viola) que han hecho las paces con su pasado.

Otra saga emblemática de Nintendo, Pikmin, cumple 20 años con dos novedades. Por un lado, el juego para dispositivos móviles Pikmin Bloom, basado en la ubicación y la realidad aumentada. Por otro, Pikmin 4, que llegará el próximo año y permitirá jugar desde el punto de vista de los pikmin a ras de suelo.