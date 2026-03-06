Cultura

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Muchos de los seguidores de la franquicia están hablando de la llegada de un posible nuevo personaje al mundo de Nintendo.

Laura Camila Másmela Bernal

6 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
Super Mario Galaxy: la película
Super Mario Galaxy: la película Foto: Super Mario Galaxy: la película

El universo de Mario está listo para expandirse nuevamente en la gran pantalla, pues tras el rotundo éxito de la primera película animada inspirada en el icónico personaje de Nintendo, la compañía japonesa confirmó que la historia continuará con una ambiciosa secuela titulada Super Mario Galaxy: La Película, una producción que promete llevar al famoso personaje a una aventura más grande y por fuera de este mundo.

Desde que se anunció el proyecto, la expectativa entre los seguidores de la franquicia de videojuegos no ha dejado de crecer, pues la primera película rompió récords en venta de boletería a nivel mundial.

Super Mario la Película ha roto récords en Netflix
Nintendo confirmó la nueva película del reconocido personaje. Foto: Foto tomada del portal oficial de Universal Pictures

Su mezcla de nostalgia, humor y referencias al universo de los videojuegos y los personajes que lo componen convirtió a Mario en una de las franquicias animadas más exitosas del cine reciente.

Ahora, Nintendo busca repetir el éxito de la producción anterior con una historia que ampliará los límites del Reino Champiñón y explorará territorios completamente nuevos.

Nintendo Switch 2: estos son los nuevos juegos confirmados para el 40 aniversario de Super Mario Bros

Como parte de la estrategia para mantener el entusiasmo del público, la compañía anunció una presentación especial de Nintendo Direct centrada exclusivamente en la nueva película. Este evento se realizará el próximo 9 de marzo de 2026 y se espera que incluya un adelanto inédito del largometraje.

Todo indica que podría tratarse de uno de los tráilers más importantes antes de su estreno, aunque posteriormente se publicarían más clips promocionales y anuncios televisivos.

YouTube video nScPA-6P8iM thumbnail

Los detalles sobre la trama no se han compartido por el momento, pero el título deja ver que la historia estaría inspirada en la popular saga de videojuegos Super Mario Galaxy, en los cuales, Mario abandona los escenarios tradicionales para viajar por el espacio, visitar planetas lejanos y enfrentarse a desafíos intergalácticos.

Esta idea abre la puerta a un espectáculo visual mucho más ambicioso, con nuevos mundos, criaturas inéditas y una escala narrativa mucho mayor.

Nintendo sorprende con su nueva app interactiva de ‘Super Mario’ que ayuda a reducir el tiempo frente a la pantalla

Otro elemento que ha despertado la curiosidad de los fanáticos es la posible aparición de nuevos personajes dentro del universo cinematográfico, ya que recientemente, algunos seguidores que se habían inscrito en campañas promocionales de la primera película comenzaron a recibir mensajes publicitarios con un misterioso ícono: el robot R.O.B., una figura clásica dentro de la historia de Nintendo.

El mensaje que acompañaba la imagen invitaba a estar atentos a futuras novedades, lo que ha desatado múltiples teorías sobre el papel que podría tener este personaje en la trama.

