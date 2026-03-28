A pocos días del estreno de Super Mario Galaxy: La película, la cual se lanzará para el 1 de abril, Nintendo y Illumination encendieron la conversación en redes luego de revelar uno de los giros más llamativos del filme.

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Todo se desató con la publicación de un nuevo póster que confirmó la aparición de Fox McCloud, protagonista de la saga Star Fox.

El personaje se sumará a Mario, Yoshi y compañía en esta aventura espacial para enfrentarse a Bowser Jr.

La noticia no cayó bien a los fanáticos

La decisión no cayó bien entre todos. Varios usuarios criticaron que se revelara lo que consideran un ‘spoiler’ a tan poco tiempo del estreno.

“No perdonaré a Universal por darnos un gran spoiler, a diferencia de Disney (Marvel) y Paramount. Ellos no revelan detalles de los personajes de esa manera. Pero, ¿por qué? ¿por qué Fox McCloud en Mario?“, se lee en X.

Sin embargo, otros creen que este adelanto podría ser solo una muestra de que la película guarda muchas más sorpresas, con rumores que apuntan incluso a posibles apariciones de personajes como Wario y Waluigi.

De igual forma, otros seguidores de este mundo se muestran emocionados en redes por el anuncio de esta participación. “Tengo aún más ganas de ver La película de Super Mario Galaxy después de enterarme de que Fox McCloud también aparecerá en ella"; “Tiene sentido que Nintendo se adelantara a la aparición de Fox McCloud en la película de Super Mario Galaxy. Tengo la sensación de que habría salido a la luz de todos modos después del estreno”; “Esto también podría significar que hay una sorpresa aún mayor en la película”, se lee en redes sociales.

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Por ahora, también se confirmó la presencia de los Pikmin, lo que ha alimentado teorías sobre un posible universo cinematográfico más amplio.

Algunos fans ya especulan con la idea de un futuro proyecto inspirado en Super Smash Bros, donde convergen múltiples personajes de distintas sagas.

La aparición de Fox McCloud desató entusiasmo entre los seguidores, incluyendo al propio Takaya Imamura, creador del personaje, quien expresó su emoción en redes y agradeció a Shigeru Miyamoto por hacer posible este cruce inesperado.