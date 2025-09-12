Anuncian nueva película de ‘Super Mario Bros’; ya tiene título y fecha de estreno la futura entrega

La película de Super Mario Bros causó sensación en millones de personas en el mundo, dejando huella en la nostalgia y los recuerdos de los amantes de los videojuegos. El proyecto fue un éxito, abriéndole la puerta a nuevas propuestas de este universo.

De hecho, este 12 de septiembre, Illumination y Nintendo anunciaron que habrá una nueva entrega y el título será The Super Mario Galaxy Movie (La galaxia de Super Mario: La película). Universal Pictures la estrenará a nivel mundial a partir del 3 de abril de 2026 .

Además, las dos empresas anunciaron que los actores de doblaje que volverán a interpretar a los personajes serán: Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) y Kamek (Kevin Michael Richardson).

El reparto de los nuevos personajes y voces de The Super Mario Galaxy Movie se anunciará más adelante.

The Super Mario Galaxy Movie será estrenada el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y otros mercados a nivel mundial y el 24 de abril de 2026 en Japón, y el estreno en determinados territorios seleccionados se extenderá durante todo el mes de abril.

Por el momento no hay imágenes ni indicios de lo que se desarrollará, esperando a lo que ocurra en la pantalla grande.

Super Mario en el reino Champiñón junto a Luigi y la Princesa Peach. | Foto: Instagram @supermariomovie

Acerca de ‘The Super Mario Galaxy Movie’

The Super Mario Galaxy Movie es una película animada basada en el mundo de Super Mario Bros., y es la continuación de Super Mario Bros.: La película, que se estrenó en 2023 y recaudó más de $ 1300 millones en todo el mundo. Tanto la película del 2023 como The Super Mario Galaxy Movie están producidas por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo.

La película será cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo y será distribuida por Universal Pictures en todo el mundo.

The Super Mario Galaxy Movie vuelve a ser dirigida por los cineastas Aaron Horvath y Michael Jelenic, está basada una vez más en el guion de Matthew Fogel y Brian Tyler vuelve a estar a cargo de la banda sonora.

Nintendo, una industria imponente

Desde el lanzamiento en 1983 del sistema Family Computer (Famicom) en Japón, y luego con el Nintendo Switch 2, el enfoque de Nintendo ha sido el desarrollo, la fabricación y la venta de sus sistemas de juegos y software. Hasta la fecha, Nintendo ha vendido más de 5900 millones de videojuegos y más de 860 millones de unidades de hardware en todo el mundo, y ha creado franquicias como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™.