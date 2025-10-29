La Cinemateca de Bogotá o Centro Cultural de las Artes Audiovisuales es un espacio en el que los amantes por el mundo artístico podrán disfrutar de la exhibición de contenidos audiovisuales, y en esta ocasión con producciones de terror y horror.

A continuación la programación de las películas y documentales que se presentarán el jueves 30 de octubre, junto a su sinopsis según la página oficial y los horarios. El valor de la entrada es de $7.000 y se proyectarán en su sede centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 - 10.

O palhaço de cara limpa

Flávio, un actor en crisis matrimonial, regresa a casa de su madre, Maria da Guia, mientras prepara una obra de teatro inspirada en el libro “La poética del ensueño” de Gaston Bachelard, para presentarse en las calles de Recife como un manifiesto poético y desesperado ante la falta de un escenario. Corre el año 2016, y el país se encuentra sumido en una crisis política, mientras el artista se sumerge en su arte como la única utopía que le queda.

Hora: 1:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Zodiac killer project

Con el telón de fondo de espacios desiertos, un cineasta explora su documental abandonado sobre el ‘asesino del zodiaco’, ahondando en los entresijos del género del crimen real en un punto de sobresaturación.

Hora: 2:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

La Machi Güenteray / Room service

Una película inspirada en la obra literaria de Sonia Montecino “Ritos de Vida y muerte Brujas y Hechiceras” En el contexto tenso y complejo del Reino de Chile en 1693, donde las luchas de poder entre las comunidades indígenas y los colonizadores españoles se intensifican, se desarrolla un conflicto que entrelaza la espiritualidad, lo oculto y la guerra como método de resistencia territorial.

Hora: 4:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Bajo las banderas, el sol

A través de imágenes raras y olvidadas, este documental descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, uno de los regímenes más duraderos de la historia. Desde la propaganda hasta las transmisiones internacionales, la película expone cómo los medios de comunicación moldearon el poder, controlaron la memoria y construyeron un legado que aún perdura en la actualidad.

Hora: 5:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Torah Tropical

En este conmovedor documental colombiano, la realidad parece ficción cuando una carismática familia de Cali decide reinventarse como judíos ortodoxos e intentar emigrar a Israel. Los protagonistas Isska y Menajem nos llevan al corazón de la búsqueda colectiva de nuestra familia latina, que añora un sentido de pertenencia y la oportunidad de vivir en paz.

Hora: 5:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

El Susurro del Amazonas

Carmen es una estudiante colombiana de cine documental que vive en Estados Unidos y viaja a Colombia con su pareja para encontrarse con su hermano en Medellín y juntos viajan a la Amazonía para visitar algunas comunidades indígenas y documentar sus costumbres para su tesis de grado.

Hora: 7:00 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Vino la noche

Un grupo de jóvenes se enlistan en un riguroso entrenamiento militar en la Fuerza Aérea del Perú. Aspiran a ser ‘hombres de guerra’ y anhelan el momento de combate real. Atraviesan un viaje que los transforma de jóvenes aventureros a soldados. En medio de la crudeza del hermético mundo militar, florecen entre ellos la compasión y el cuidado mutuo.

Hora: 7:30 pm

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Ancestral Visions of the future

Una alegoría poética de la infancia del cineasta Lemohang Jeremiah Mosese, una oda al cine y un guiño íntimo a su madre. A través de narrativas fragmentadas e imágenes míticas, Mosese crea una reflexión inquietante sobre el desarraigo y el sentido de pertenencia.

Hora: 7:30 pm