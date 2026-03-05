Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

Disney y Pixar estrenaron una joya que ya cautiva a miles de familas en el mundo. Se trata de Hoppers: Operación Castor, una comedia animada que fusiona aventura tecnológica con un mensaje ambiental importante. La película contó con funciones de preestreno el 28 de febrero y 1 de marzo y los cines del país se preparan para su estreno oficial este 5 de marzo.

Más allá del escenario: el tráiler de BTS en Netflix que muestra el lado más humano de la banda

La trama sigue a Mabel, una apasionada por los animales que activa una tecnología revolucionaria para transferir su conciencia al cuerpo de un castor y conectar directamente con el reino animal.

Lo que inicia como una experiencia alucinante deriva en una épica misión: aliarse con el carismático Rey George para unir a los animales contra un alcalde carismático cuyo plan amenaza con alterar el equilibrio natural.

La furia regresa a Netflix: ‘Bronca’ presenta su temporada 2 con un reparto de lujo y fecha de estreno en Colombia

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

Producida por el equipo clásico de Pixar, con directores que honran el legado del estudio, incluyendo guiños como la lámpara icónica y el código A113, la película destaca por su animación impecable: secuencias masivas con más de 19.000 hormigas animadas individualmente y 40.000 mariposas en vuelo, detalles que elevan la experiencia visual a niveles de maestría técnica.

El tráiler ha roto récords de reproducciones en plataformas digitales, superando los 50 millones de vistas globales en su primera semana, con un boom en Latinoamérica impulsado por shares virales en TikTok e Instagram.

‘Belleza Perfecta’ en Disney+: Stanley Fernández, director de fotografía, revela secretos de la serie que ya obsesiona al mundo

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

El elenco de voces en inglés incluye a estrellas como Piper Curda,Bobby Moynihan yJon Hamm. Sobre el estreno en Colombia María Paula Rojas, gerente de Marketing Theatrical de Cinecolor Colombia, representante oficial de Disney, aseguró “Hoppers logra combinar entretenimiento y reflexión, invitando a ponernos en las patitas de los animales para entender nuestra coexistencia con la naturaleza”.

‘Cumbres borrascosas’: ¿dónde ver la polémica película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi?

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

Para los cines colombianos, desde Bogotá hasta Medellín y Cali, el estreno masivo este 5 de marzo marca el inicio de una taquilla explosiva, ideal para fines de semana familiares.

Hoppers: Operación Castor no es solo diversión animada: plantea una pregunta poderosa, ¿qué pasaría si escucháramos de verdad al mundo animal? En un continente donde la Amazonia y los páramos claman protección, esta joya Pixar llega como un llamado a la acción envuelto de diversión.