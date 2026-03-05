Cultura

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

La encantadora película se presentó el 28 de febrero de 2026 en el Festival internacional de cine infantil de Nueva York.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
5 de marzo de 2026, 6:07 p. m.
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

Disney y Pixar estrenaron una joya que ya cautiva a miles de familas en el mundo. Se trata de Hoppers: Operación Castor, una comedia animada que fusiona aventura tecnológica con un mensaje ambiental importante. La película contó con funciones de preestreno el 28 de febrero y 1 de marzo y los cines del país se preparan para su estreno oficial este 5 de marzo.

Más allá del escenario: el tráiler de BTS en Netflix que muestra el lado más humano de la banda
YouTube video F7kfhqgVeIg thumbnail

La trama sigue a Mabel, una apasionada por los animales que activa una tecnología revolucionaria para transferir su conciencia al cuerpo de un castor y conectar directamente con el reino animal.

Lo que inicia como una experiencia alucinante deriva en una épica misión: aliarse con el carismático Rey George para unir a los animales contra un alcalde carismático cuyo plan amenaza con alterar el equilibrio natural.

La furia regresa a Netflix: ‘Bronca’ presenta su temporada 2 con un reparto de lujo y fecha de estreno en Colombia
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

Producida por el equipo clásico de Pixar, con directores que honran el legado del estudio, incluyendo guiños como la lámpara icónica y el código A113, la película destaca por su animación impecable: secuencias masivas con más de 19.000 hormigas animadas individualmente y 40.000 mariposas en vuelo, detalles que elevan la experiencia visual a niveles de maestría técnica.

Cine

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Cine

Abusos, alcohol: el pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

Arcadia

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Arcadia

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

Televisión

De la TV al cine: Warner Bros. desarrolla la primera película de ‘Game of Thrones’: estos son los detalles

Cine

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

Cine

Leonardo DiCaprio reaccionó a su sexta nominación al Oscar y aumentó las expectativas por una nueva estatuilla

Televisión

‘Belleza Perfecta’ en Disney+: Stanley Fernández, director de fotografía, revela secretos de la serie que ya obsesiona al mundo

Gente

“Dio forma a mi vida”: Miley Cyrus destapó la realidad de su especial ‘Hannah Montana’ y lo que significa para ella

Arcadia

Patito Feo regresa en 2026: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hacen importante anuncio tras 19 años

El tráiler ha roto récords de reproducciones en plataformas digitales, superando los 50 millones de vistas globales en su primera semana, con un boom en Latinoamérica impulsado por shares virales en TikTok e Instagram.

‘Belleza Perfecta’ en Disney+: Stanley Fernández, director de fotografía, revela secretos de la serie que ya obsesiona al mundo
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

El elenco de voces en inglés incluye a estrellas como Piper Curda,Bobby Moynihan yJon Hamm. Sobre el estreno en Colombia María Paula Rojas, gerente de Marketing Theatrical de Cinecolor Colombia, representante oficial de Disney, aseguró “Hoppers logra combinar entretenimiento y reflexión, invitando a ponernos en las patitas de los animales para entender nuestra coexistencia con la naturaleza”.

‘Cumbres borrascosas’: ¿dónde ver la polémica película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi?
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar
'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar Foto: PIXAR

Para los cines colombianos, desde Bogotá hasta Medellín y Cali, el estreno masivo este 5 de marzo marca el inicio de una taquilla explosiva, ideal para fines de semana familiares.

Hoppers: Operación Castor no es solo diversión animada: plantea una pregunta poderosa, ¿qué pasaría si escucháramos de verdad al mundo animal? En un continente donde la Amazonia y los páramos claman protección, esta joya Pixar llega como un llamado a la acción envuelto de diversión.

Más de Cine

De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025, en Bogotá

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Cuba Gooding Jr., actor estadounidense. En la imagen del centro acompañado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el rodaje de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla

Abusos, alcohol: el pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

En el documental 'La vecina perfecta' se habla del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia. Yas cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Cuba Gooding Jr

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

George R.R. Martin finalmente aceptó llevar Juego de Tronos a la gran pantalla

De la TV al cine: Warner Bros. desarrolla la primera película de ‘Game of Thrones’: estos son los detalles

'Backrooms': De fenómeno viral en YouTube a la gran pantalla de la mano de A24

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

Siete de sus nominaciones al Óscar corresponden a actuaciones (principal o reparto) y una como productor de Mejor Película. Ganó la estatuilla a Mejor Actor por El Renacido en 2016.

Leonardo DiCaprio reaccionó a su sexta nominación al Oscar y aumentó las expectativas por una nueva estatuilla

'La novia' de Maggie Gyllenhaal / 2026

Así es ‘La Novia’, el estreno de la semana, con la segura ganadora del Óscar Jessie Buckley y Christian Bale

'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol es un retrato poético y punk de un bar mítico donde se entrelazan historias de amor, traición y redención en una atmósfera nocturna cargada de simbolismo.

El Gran Cine Femenino: películas y actividades que reconocen el rol de la mujer en el cine colombiano

Noticias Destacadas