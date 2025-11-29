Fin de semana cinéfilo: estrenos en Cine Colombia Bogotá para ver este 29 y 30 de noviembre

Ir a cine los fines de semana se ha convertido en un plan ideal para romper la rutina, fortalecer vínculos familiares, de pareja o amigos y conocer esos grandes estrenos que se vuelven tendencia en las redes sociales.

Por eso, si desea ir a una sala de cine este último fin de semana de noviembre, a continuación encontrará la cartelera actualizada de Cine Colombia en Bogotá con los últimos estrenos imperdibles.

1. Zootopia 2

Género: Acción, Animación, Aventura, Crimen, Familiar, Misterio

Acción, Animación, Aventura, Crimen, Familiar, Misterio Disponible para todo el público

La secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, continúa las aventuras de los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde mientras enfrentan una nueva investigación en la ciudad-Zoópolis.

Tiene una duración de 108 minutos y cuenta con las voces en la versión original en inglés de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Quinta Brunson, Idris Elba y Shakira.

2. No Alimentes a los Niños (Please Don’t Feed The Children)

Género: Terror

Terror Exclusiva para mayores de 15 años

Dirigida por Destry Allyn Spielberg. Esta cinta tiene una duración de 94 minutos y busca transportar al espectador a un mundo devastado por un virus que eliminó a la mayoría de los adultos. En medio del caos, un grupo de niños huérfanos inicia un viaje hacia el sur, sin imaginar que en su camino encontrarán a una mujer psicópata que esconde un secreto.

3. Nota de Voz (Voice Message)

Género: Suspenso, terror

Suspenso, terror Exclusiva para mayores de 15 años

Esta película narra la historia de Naya, quien en su intento por entender la tragedia que acabó con su familia, comienza a recibir mensajes desde el más allá a través de la última nota de voz de su hermana menor, Anna, quien murió poseída tras asesinar a sus padres.

A medida que la conexión entre ambas se intensifica, una presencia demoníaca se despierta con fuerza, arrastrando a Naya y a su hermano Luka hacia un destino tan aterrador como inevitable.

4. El Padre del Año (Goodrich)

Género: Comedia, drama

Comedia, drama Recomendada para mayores de 7 años

Dirigida por Hallie Meyers-Shyer, esta película narra el vuelco que experimenta la vida de Andy Goodrich cuando su esposa ingresa a rehabilitación, situación que lo obliga a hacerse cargo solo de sus dos hijos pequeños. En medio de este desafío, Andy encuentra apoyo en Grace, la hija de su primer matrimonio, y se termina convirtiendo en el padre que ella siempre necesitó.

5. El Cuadro Robado (Le Tableau Volé)

Género: Comedia, drama

Comedia, drama Recomendada para mayores de 12 años

Con una duración de 91 minutos, este thriller francés sigue la historia de André Masson, especialista en arte moderno, luego de recibir una carta informándole sobre el hallazgo de un supuesto cuadro de Egon Schiele en Mulhouse. Intrigado, Masson descubre que la obra lleva desaparecida desde 1939, un dato que despierta dudas, sospechas y una serie de complicaciones que ponen en peligro su prestigiosa carrera.

6. Reflejos

Género: Suspenso, terror, thriller

Suspenso, terror, thriller Recomendada para mayores de 12 años

Una producción colombiana dirigida por Miguel Urrutia. En el reparto se encuentran Amparo Grisales, Robinson Díaz, Jorge Cao, Viña Machado, Ana María Sánchez y Hernán Otero.

Tiene una duración de 88 minutos, tiempo en el que explora los rincones más oscuros de la mente y el corazón humano con Javier, un hombre marcado por traumáticas visiones de infancia como protagonista. Este hombre es contratado por Raquel para restaurar una antigua casona embrujada, donde cada noche, a las 3:33 a.m., el espectro de una misteriosa mujer aparece.