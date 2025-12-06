Los estrenos de Cine Colombia para disfrutar este primer fin de semana de diciembre; hay opciones para todos los gustos

Si es un apasionado del séptimo arte, no hay mejor manera de iniciar diciembre que asistiendo a las salas de cine para descubrir los estrenos que renuevan la cartelera. Además, es un plan que ofrece la oportunidad de compartir con familia, amigos o en pareja, en sintonía con el espíritu de encuentro y celebración propio de la Navidad.

Por eso, con el ánimo de brindar una guía que funcione para programarse y armar el plan de fin de semana, a continuación encontrará cuáles son los nuevos estrenos que llegaron a la cartelera de Cine Colombia — el 4 de diciembre —, géneros, tiempo de duración, trama y otros detalles que pueden ser muy útiles para elegir la mejor opción, según las preferencias de cada espectador.

Five Nights at Freddy’s 2

Este thriller dirigido por Emma Tammi, cuenta con la actuación de Elizabeth Lail, Mckenna Grace, Josh Hutcherson y Matthew Lillard.

Su trama se centra en un ex guardia de seguridad llamado Mike Schmidt y la oficial de policía Vanessa, quienes le ocultan la verdad sobre los animatrónicos a la hermana de 11 años de Mike, Abby Schmidt.

A raíz de esto, ella se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos, lo que desencadena una serie de eventos que revelan el verdadero origen de Freddy Fazbear’s Pizza.

Tiene una duración de 105 minutos y es recomendada para mayores de 12 años.

A Sudden Case of Christmas (Una Navidad Inesperada)

Con una duración de 91 minutos, esta cinta de comedia familiar, apta para mayores de 7 años, se basa en el desafío de evitar la separación de unos padres.

Para ello, su hija organiza una Navidad adelantada que transformará unas vacaciones normales en una aventura llena de caos, risas y muchas sorpresas.

La dirige Peter Chelsom, con un reparto que incluye a Danny De Vito, Andie Mc Dowell y Wilmer Valderrama.

It Was Just An Accident (Fue solo un accidente)

Esta película presenta una combinación de drama y suspenso, y narra cómo un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.

De su reparto se destacan Vahid Mobasseri, Mariam Afshari y Ebrahim Azizi, protagonizando esta historia que dura 105 minutos y es recomendada para mayores de 12 años.

Rule Breakers (Rompiendo Reglas)

Bajo la dirección de Bill Guttentag, esta cinta de drama se centra en una nación donde educar a las niñas es una rebelión.

Ante esta situación una mujer visionaria despierta la esperanza y la oposición, encendiendo con su valentía un movimiento que podría transformar su nación para siempre. Tiene una duración de 120 minutos y es recomendada para mayores de 12 años.

Sidelined: The QB And Me (Amor Fuera de Tiempo)

Recomendada para mayores de 12 años, esta película de 99 minutos narra la historia de una joven porrista que sueña con dejar atrás su pequeño pueblo y conseguir una beca de danza.

Sin embargo, sus planes toman un rumbo inesperado cuando la llegada de una estrella del fútbol americano cambia por completo el curso de su vida.

Kiki’s Delivery Service (Majo no Takkyūbin)

Finalmente, en esta lista de estrenos durante la primera semana de diciembre 2025, se encuentra Majo no Takkyūbin, disponible para mayores de 7 años.

Con una duración de 103 minutos, la cinta expone la historia de Kiki, una joven bruja que, al cumplir 13 años, debe dejar su hogar para entrenarse y encontrar su lugar en el mundo.