¿Robert Downey Jr. volverá a ‘Los vengadores’? Esta es la sorpresa que estaría alistando Marvel

Robert Downey Jr. es un actor muy reconocido en todo el mundo gracias a su icónico papel de Iron Man, en la saga de Marvel. Hace unos meses, el actor fue noticia por hacer varias revelaciones sobre su vida íntima y cómo empezó a consumir drogas, todo esto en su documental Sr. Allí también reveló cómo era la relación con su padre y habló sobre su recuperación para salir de la adicción.

Robert Downey Jr. sorprendió a todos con un cambio. - Foto: Getty Images for Netflix

El estadounidense ahora vuelve a ser tendencia por un anuncio que hizo el portal especializado en noticias del séptimo arte, Comic Circus, y se trataría de su regreso a la pantalla grande. Según el sitio, Downey Jr. podría actuar en una de las cintas que alista la saga: ‘Kang Dinasty’ o ‘Secret Wars’ para 2025.

La web indica que el artista interpretaría de nuevo a su recordado personaje de Tony Stark o Iron Man en forma de variante de la Tierra-838. Cabe recordar que esta apareció en la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura.

Iron Man deberá ir a la Tierra-616 para vengar la muerte de los Iluminati, los cuales fueron asesinados a manos de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Lo único que queda esperar es si Robert Downey Jr. acepta volver a interpretar este reconocido personaje, pues muchos apasionados quieren verlo nuevamente en acción.

Cabe recordar que en la escena poscréditos del film Doctor Strange y el multiverso de la locura, el personaje de Clea le explica a Strange que, debido a lo que hizo, se había generado una incursión y que deberán esperar las consecuencias de ese hecho.

Robert Downey Jr. reveló que era adicto a las drogas y que las consumía desde niño

El estadounidense contó la historia sin tapujos de su relación con su padre en el documental Sr. y también dio a conocer que su carrera se vio envuelta por la adicción a las drogas. De este episodio oscuro, Robert Downey Jr. dijo que duró 20 años para lograr recuperarse completamente.

Actor Robert Downey Jr. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC) - Foto: Zuffa LLC

En esta producción de Netflix, el actor le rinde homenaje a su padre, quien falleció en julio del año 2021 y quien también fue consumidor de drogas como la cocaína y marihuana. Esto lo hacía en el sótano de su casa y desde muy pequeño Downey Jr. empezó con los malos hábitos.

La fecha de estreno del proyecto fue el pasado 2 de diciembre y se conocieron algunas declaraciones del actor de Iron Man. “Alterábamos nuestra conciencia con sustancias. Yo solo jugaba a un juego de querer apaciguarme a mí mismo [...] antes de aceptar el hecho de que las cosas se habían descontrolado. Sinceramente, y más que otra cosa, lo recuerdo y pienso ‘es impresionante que de ahí pudiera salir una película terminada”, explicó para la plataforma de streaming.

También se conoció que a su familia llegó Laura Ernst, con quien Robert Downey contrajo matrimonio en 1991 y su vida tuvo un giro total, puesto que se rehabilitó y logró darle la ayuda que su hijo necesitaba para que también saliera de ese oscuro mundo.

Robert Downey Jr. dio declaraciones sobre el consumo de drogas. - Foto: Pantallazo Sr. Trailer #1 (YouTube)

Lastimosamente, tres años después de la boda, Ernst murió a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero esto lo dio aún más fuerza a Downey padre para dejar completamente su adicción. “Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme. No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa superimportante”, le indicó Robert Downey Jr. a su papá, quien aún vivía cuando se hizo el documental.