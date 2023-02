Ella es la sensual rubia con la que Machine Gun Kelly habría engañado a Megan Fox

Megan Fox y Machine Gun Kelly eran una de las parejas más comentadas de la farándula internacional debido a la relación que construyeron desde hace algún tiempo. Cabe resaltar que dieron mucho de qué hablar por la manera en que llevaban su relación, pues aseguraron que bebían sangre uno del otro como un acto con fines de rituales.

Hace unos días, la actriz encendió los rumores sobre una posible ruptura con el músico, ya que en varias publicaciones no se volvió a ver usando su anillo de compromiso. También se observó que luego de eliminar todas las fotografías que tenía con Machine Gun Kelly en su cuenta de Instagram, procedió a cerrarla, algo que no hace usualmente.

Sin embargo, antes de que esto ocurriera, varios de sus seguidores lograron ver que hizo una última publicación donde lucía un vestido negro y se veía muy sexy. Pero lo extraño fue que acompañó la foto con un título que decía: “Pray You Can Catch Me (Reza para que puedas atraparme) canción de Beyoncé, donde ella misma habla sobre una infidelidad de su esposo, Jay-Z.

Megan Fox posteó una foto antes de cerrar su Instagram - Foto: @meganfox

Esto generó aún más polémica sobre una posible ruptura con su prometido y que por supuesto hizo reaccionar a sus fans con diferentes comentarios, en especial uno que hizo referencia al nombre de una mujer, Sophie.

“Probablemente, él lo hizo con Sophie”, y otra persona sostuvo: “Estaban coqueteando mucho al principio, justo cuando ella comenzó a salir con él”, este comentario hacía referencia a Megan Fox y por eso no dudó en contestarlo. “Tal vez fui yo quién lo hizo con Sophie”, agregó la mujer intentando callar los rumores de una infidelidad.

Megan Fox - Foto: @meganfox

Pero esto no fue suficiente para que poco a poco se fueran revelando detalles de su separación con Machine Gun Kelly, pues todo parece indicar que la actriz de 36 años estaría pasando por una situación similar a la de la colombiana Shakira; su pareja le habría sido infiel con una mujer mucho menor que ella.

Sophie Lloyd es la joven con la que relacionan al músico estadounidense y con la que presuntamente se habría involucrado mientras estaba comprometido Megan Fox. Ella tiene 27 años, es rubia con ojos verdes y es guitarrista del grupo MGK.

La joven estaría involucrada en la ruptura de Megan Fox y su prometido - Foto: @sophieguitar_

Su página oficial indica que se graduó de la prestigiosa BIMM en 2018 con honores de primera clase en interpretación de música popular, perfeccionando y refinando un talento que ha nutrido desde la infancia.

“Empecé a tocar la guitarra cuando tenía unos 10 años después de escuchar a Led Zeppelin en el coche con mi padre. Debido a que era un poco marginado, tuve mucho tiempo para practicar y esto me dio un escape de la realidad, me ayudó a superar mis ansiedades y realmente me dio una sensación de satisfacción”, se lee en el portal.

Sophie Lloyd tiene 27 años y es guitarrista - Foto: @sophieguitar_

Lloyd recién está comenzando, con el trabajo en su álbum debut en solitario en progreso y algunos otros elementos para marcar su lista +seos. “Creo que algunos de mis sueños relacionados con la música serían hacer un álbum en colaboración con artistas que siempre he admirado, como Slash, Joe Satriani, Steve Vai, etc. También me encantaría hacer algún tipo de gira en la que visito diferentes escuelas primarias y secundarias y doy una clase magistral para animar a los más jóvenes, especialmente a las niñas, a aprender a tocar la guitarra. Y finalmente me gustaría tener mi propia línea de guitarras personalizadas con una compañía que la gente pueda comprar”, dice la guitarrista en la descripción de su biografía.

Esta rubia tiene cerca de 784.000 seguidores en su cuenta de Instagram y allí comparte la gran mayoría de su contenido, además de su perfil oficial en YouTube.