‘Scream 7’ arrasa en taquilla: se revela la millonaria cifra que ha generado desde su estreno

Treinta años después del estreno en cines de la película original de terror, Scream 7 debutó con una recaudación récord de la franquicia de 64,1 millones de dólares, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo. Este estreno, superior a lo esperado, es un triunfo para Paramount, que el viernes anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery.

En un 2026 hasta ahora lento en taquilla, Scream 7 logró el mejor debut del año, desplazando fácilmente al campeón del fin de semana pasado, la película animada GOAT producida por Stephen Curry, de Sony Pictures.

Imagen de Scream 7. Foto: Fotos: Paramount

Scream 7, cuya producción costó 45 millones de dólares, recibió un impulso con el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott. El actor no participó en Scream VI de 2023, pero regresó para la séptima película debido a un pago estimado de 7 millones de dólares. Los miembros del elenco original Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard también coprotagonizan la película.

La sexta parte de la producción había establecido un nuevo récord (sin considerar la inflación) para la franquicia con un estreno de 44,4 millones de dólares. Esta película fue protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega, junto con otros actores habituales de la serie. Pero en 2023, la productora de la película, Spyglass Media Group, excluyó a Barrera de la séptima película tras hacer comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamás que algunos consideraron antisemitas. Ortega posteriormente abandonó la película.

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Kevin Williamson, quien escribió la película original de 1996 y muchos de los capítulos posteriores, asumió la dirección, adaptando la película en torno a Campbell y compañía. En la película, Sidney y su hija de 17 años son atormentadas por Ghostface en la comunidad suburbana de Pine Grove.

Las críticas fueron malas (34 % positivas en Rotten Tomatoes) y las puntuaciones de la audiencia (un “B-” en CinemaScore) tampoco fueron muy buenas.

Pero el excelente rendimiento de Scream 7, que sumó 33,1 millones de dólares en el extranjero, dio a Paramount más motivos de celebración en un fin de semana potencialmente histórico para el estudio. El viernes, su empresa matriz, Paramount Skydance, anunció su intención de fusionarse con Warner Bros. Discovery después de que Netflix abandonara las negociaciones. El acuerdo, que crea un coloso de Hollywood y transforma el panorama mediático, está a la espera de la aprobación regulatoria.

Para Josh Goldstine, presidente de marketing y distribución global de Paramount, el lanzamiento de Scream 7 marcó un nuevo comienzo para Paramount, que el año pasado completó una fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance, de David Ellison. Tras dicha fusión, Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes, tomaron las riendas de Paramount Pictures.

“Esta es la primera vez que el nuevo equipo de Paramount se involucra en una película, no necesariamente desde la producción, sino desde el marketing y la distribución”, dijo Goldstine. “Es un momento realmente emocionante para la nueva Paramount”.

Este es el actor colombiano que saldrá en la película de terror ‘Scream 7’

Goldstine se negó a hablar sobre la fusión con Warner Bros., pero atribuyó el éxito de Scream 7 —la inusual franquicia que sigue generando tantas películas— al compromiso del estudio con la exhibición. Al oponerse a la oferta de Netflix por Warner Bros. Discovery, Ellison destacó la dedicación del estudio a la exhibición en salas, prometiendo un plazo mínimo de 45 días para las películas.

“Se trata realmente de la pasión por el mercado teatral que existe en Paramount en este momento y el deseo de que queríamos mostrar a la cultura y al mundo por qué amamos y qué podemos hacer con las películas teatrales”, dijo Goldstine sobre el estreno de “Scream 7”.

*Con información de AFP.