Víctor Turpin es un actor colombiano. Nacido en 1982, desde que era adolescente era un apasionado de la música y la actuación, según el portal Famous Birthdays, y por ello “comenzó a actuar con coros y bandas de covers en su ciudad natal”, Medellín. Pronto llegaron las telenovelas.

Después decidió estudiar y finalmente se graduó de la universidad de la licenciatura en diseño gráfico y marketing, momento en el cual decidió mudarse a Los Ángeles, en California (Estados Unidos), para perseguir su carrera por pasión: la actuación.

Desde aquel 2007, su camino ha sido una mezcla de disciplina, resiliencia y pasión. Entre trabajos alternos, clases, acentos y audiciones, fue construyendo una carrera paso a paso en un mercado donde pocos latinos logran entrar.

Ese esfuerzo lo ha conducido a participar en producciones como Shades of Blue, junto a Jennifer Lopez, y a tener una participación especial en Will & Grace, una influyente serie de la televisión estadounidense.

Víctor Turpin actuó en producciones como Shades of Blue, junto a Jennifer Lopez. (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

“Mi carrera ha sido un camino largo, lleno de retos, pero también de momentos mágicos. Nada ha sido regalado; todo ha sido trabajado paso a paso. Y si algo tengo claro es que cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”, afirma.

Hoy, Turpin vive uno de los capítulos más vibrantes de su trayectoria. Hace parte de Bad Monkey, la serie de Apple TV+ creada por Bill Lawrence —responsable de éxitos globales como Ted Lasso y Scrubs—.

Comparte escena con Vince Vaughn, en un proceso marcado por la improvisación. “En comedia, si algo no funciona, lo cambian en el momento. Hay que estar pilas, alerta, listo para reaccionar a cualquier cambio e incluso inventarse cosas a quema ropa. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo”, asegura.

Durante este proyecto también construyó relaciones significativas con Natalie Martínez, John Ortiz —quien interpreta a su esposo en la serie— y la escritora y actriz Ashley Nicole Black.

Víctor Turpin, actor colombiano que vive en Los Ángeles y actúa en 'Scream 7'. | Foto: Germán Velásquez

Por si fuera poco, participará en uno de los estrenos más esperados del cine de terror en 2026: Scream 7, que llegará a salas el 26 de febrero. La película, escrita y dirigida por Kevin Williamson —creador original de la saga—, reúne a figuras como Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e Isabel May.

“Neve Campbell es un ícono total: talentosa, trabajadora. Y Courteney, ¡crecí viéndola en Friends! Trabajar con ellas fue increíble”, cuenta Turpin.

Sobre la película adelanta lo único que puede: “Sale en cines en febrero 26 del 2026 y está buenísima. Estoy casi seguro de que a todos los fans y a los que aún no lo son les va a encantar. Vayan, véanla, y cada vez que me vean por ahí en la peli, griten ‘¡Paisa!’, jajaja”.

Scream regresará en una nueva entrega. | Foto: YouTube Paramount Pictures México - Scream VI

Después de un año de constante trabajo, Víctor Turpin regresó a Colombia luego de años por un motivo emocional profundo: vuelve a Medellín para reencontrarse con su casa.

“Para mí, un ajiaco bien hecho o un chicharrón doradito le gana a cualquier plato con estrellas Michelin”, dice entre risas. También se muestra impactado por la transformación urbana de Medellín: “Está más verde, más bonita y más limpia que nunca”.

Su regreso también le despierta el deseo de volver a conectarse con la industria local: “En Colombia se están haciendo cosas increíbles, con una calidad impresionante. Si en algún momento se da la oportunidad de actuar, producir o escribir acá, sería un regalo para mí. Hace muchos años no trabajo en Colombia y volver a hacerlo sería muy especial”.

Turpin tiene una visión clara: avanzar, aprender y disfrutar. “Quiero seguir evolucionando, seguir haciendo lo que amo y, ojalá, crear algo también en Colombia”.