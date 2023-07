‘Sound of Freedom’ ya tiene fecha de estreno en Colombia. Aquí todos los detalles que usted debe saber sobre la película que paralizó al cine en 2023

El cine y las audiencias de todo el mundo tienen las miradas puestas en dos cosas: la huelga de artistas en Hollywood y el estreno de la película de Angel Studios, Sound of Freedom . El drama realizado por la desarrolladora de Provo, Utah, ha causado revuelo en las redes sociales desde que, gracias a su promoción, alcanzó un nivel alto de popularidad hace algunas semanas.

“Uno de los problemas más preocupantes de nuestro mundo es el tráfico de personas, especialmente, el tráfico de niños. Nuestro futuro son los niños. El primer paso para erradicar este crimen es tener conciencia. Vayan a ver Sound of freedom ”, dijo Gibson frente a las cámaras.

La cinta se estrenó el 4 de julio únicamente en los Estados Unidos, recaudando desde ese día más de 85 millones de dólares, a solo un paso de superar a largometrajes de multimillonaria inversión como Air o Cocaine Bear . Además, ya excedió lo conseguido por otros como El exorcista del papa , Knock at the Cabin (de M. Night Shyamalan) o Renfield (con Nicolas Cage).

Vale la pena indicar que mientras todos los otros títulos tuvieron la oportunidad de reunir ganancias en el resto del globo terráqueo, Sound of Freedom solo ha estado en las carteleras norteamericanas.

Y es que justo sobre este punto recae la gran incógnita de los espectadores y es: ¿Cuándo podrá verse Sound of Freedom en países como Colombia?

No obstante, no hay todavía una fecha para que esta llegue a las salas de cine del territorio nacional, ni a las plataformas de streaming disponibles en Latinoamérica. Esto ocurre porque las distribuidoras (Cine Colombia, Royal Films, Cinépolis, etc.) deben llegar a un acuerdo con el estudio.