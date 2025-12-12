Chef colombiana Catalina Osorio gana el Gourmand World Cookbook Award 2025

La chef colombiana Catalina Osorio, reconocida miembro de la Academia Colombiana de Gastronomía, fue galardonada en la edición 31 del Gourmand World Cookbook Awards (2025) por su libro Un domingo de gula, consejos y recetas para un delicioso brunch, recibiendo uno de los honores más importantes en el ámbito editorial gastronomía internacional.

¿Qué es el Gourmand World Cookbook Awards?

El Gourmand World Cookbook Awards fue fundado en 1995 por Édouard Cointreau, y desde entonces reconoce los mejores libros de cocina y vino del mundo — impresos o digitales, grandes editoriales o auto-publicados.

Los objetivos del premio incluyen: valorar a quienes “cocinan con palabras”, ayudar a lectores y amantes de la gastronomía a identificar las obras destacadas, facilitar la traducción y circulación internacional de libros culinarios, y promover el respeto por la cultura alimentaria global.

Libro de la chef Catalina Osorio | Foto: Cortesía

Cada año la ceremonia se celebra en una ciudad diferente del mundo, reuniendo a chefs, editoriales, autores y periodistas, lo que convierte al Gourmand en un evento de gran prestigio y difusión internacional.

En los últimos años, miles de libros de decenas de países participan, lo que refuerza el carácter global y competitivo del premio.

Un reconocimiento con significado cultural

Con este galardón, Catalina Osorio no solo celebra un logro personal, sino que también proyecta la riqueza cultural y gastronómica de Colombia hacia el mundo. En sus propias palabras :

“Mi intención es seguir compartiendo mi cocina y mis recetas… Este libro me abrió la puerta para seguir escribiendo y compartir la pasión con la que vivo la cocina.”

Para ella, el premio reafirma que no hay un solo estilo gastronómico:

“Tenemos una gastronomía diversa, llena de mestizajes y sabores únicos… somos una mezcla de historias y recetas que no deben perderse.”

Además, su formación —como chef que ha cocinado para artistas internacionales— le ha demostrado que la comida auténtica y cercana, «como en casa», tiene un poder particular:

“Al final del día, todos quieren comer algo que les recuerde su casa… un plato sencillo puede traer felicidad.”

El libro propone al brunch como un espacio libre de reglas, una experiencia de disfrute, sabor y comunidad:

“El brunch invita a comer lo que uno ama… es un momento para disfrutar y consentirse.”

Y más allá de los estereotipos: “No importa que sean huevos o mariscos a las 11 de la mañana… si quieres algo delicioso, hazlo. El brunch es para darte gusto.”

Osorio quiere que su libro inspire a quienes aún no se atreven a incursionar en la cocina o en el brunch casero.

“Está hecho para cocinar fácil, para disfrutar sin complicaciones y para compartir con la gente que uno quiere.”

El libro está disponible en establecimientos como la Librería Nacional, Lerner, Torno a Oveja, y directamente con la autora.

¿Por qué este premio pone a Colombia en el mapa mundial?

El Gourmand reconoce obras de todo el mundo, lo que significa que compitió con cientos —o miles— de libros de autores internacionales.

Que una chef colombiana gane evidencia la calidad, creatividad y originalidad de la gastronomía nacional en un contexto global.