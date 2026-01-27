David Toscana se lleva el Premio Alfaguara 2026 con ‘El ejército ciego’, una épica de guerra y resistencia mexicana

El escritor mexicano David Toscana se coronó como el gran ganador del XXIX Premio Alfaguara de Novela gracias a su obra El ejército ciego, una fábula que transforma un episodio brutal de la historia en una épica inolvidable de los derrotados.

En la ceremonia llevada a cabo este martes 27 de enero en España, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el jurado falló por mayoría a favor de esta novela presentada bajo el seudónimo de Kozaro, el Escriba. Para el premio fueron recibidos 1.140 manuscritos, de los cuales 524 fueron remitidos desde España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

David Toscana en París. Foto: Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

El jurado, presidido por el también mexicano Jorge Volpi, ganador del mismo premio en 2018 por Una novela criminal, elogió la capacidad de Toscana para tejer una narrativa que trasciende lo histórico.

Junto a Volpi integraron el panel la argentina Agustina Bazterrica, la mexicana Brenda Navarro, Camila Enrich, el periodista Óscar López, conductor de Página dos en La 2 de RTVE, y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara.

En el acta de premiación los jurados destacaron: “A partir de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

Narrada en primera persona por Kozaro, el Escriba, el mismo seudónimo bajo el que compitió el mexicano, la novela adopta un tono oral y poético que funde testimonio, leyenda y un humor negro afilado como cuchillo. Es, en esencia, “una gran épica de los vencidos”.

Toscana es mexicano. Foto: Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

Dotado con 175.000 dólares, una escultura del maestro canario Martín Chirino y la publicación simultánea en todos los países de habla hispana, el Alfaguara es uno de los galardones más codiciados de las letras en español.

Toscana, originario de Monterrey y radicado en Madrid desde hace años, no ocultó su alegría al recibir la noticia por teléfono de Pilar Reyes esa misma mañana. “El Alfaguara es el premio que todos queremos, porque se publica en todo el territorio hispano”, declaró, visiblemente conmovido en la sala.

La novela llegará a las librerías el 26 de marzo, prometiendo sacudir el panorama literario con su exploración de temas eternos como la violencia y la supervivencia.

David Toscana no es un novato en las lides literarias; el escritor ha construido una obra sólida con títulos como Estaban los carpinteros o El último lector, donde su estilo preciso y su mirada irónica sobre la condición humana ya brillaban. Su humor, que él define como “un giro del lenguaje en cuerda floja, a veces trágico”, impregna El ejército ciego y le da frescura a un relato de barbarie medieval.

Fragmento de El ejército ciego

«Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel, que ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado por la pena. Lo sucede en el trono su hijo Gavril, heredero de un imperio amenazado que deberá defender haciendo uso de la astucia para elevar la moral del pueblo después de la última derrota. Murallas afuera, los enemigos acechan, mientras en las calles de la ciudad los soldados intentan retomar sus vidas. Hay quien se esconde y guarda silencio, está el que descubre que sus manos pueden sustituir a la vista, algunos temen parecer monstruos y no falta aquel que hace un buen negocio vendiendo preciosas cuentas de cerámica que simulan ser ojos. Y entre todos ellos hay un escriba invidente que, incapacitado para copiar lo que ya fue escrito, vuelca en el pergamino una historia que crece en él: la de los quince mil ciegos y su inesperada revancha».