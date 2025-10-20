‘El vacío del alba’, primer libro del poeta boyacense Pedro Luis Jiménez Espinel

La editorial Los Impresentables presentó El vacío del alba, libro del escritor boyacense Pedro Luis Jiménez Espinel. La publicación se realizó en la Casa de Poesía Silva y constituye el primer título de la colección Fuego Lector, una iniciativa conjunta entre la editorial y la institución para promover el trabajo de escritores que han participado en sus talleres de formación.

Según Jiménez Espinel, la publicación de su obra representa “la materialización de un sueño largamente esperado”. El autor indicó que el proyecto comenzó hace más de cinco años y finalizó su escritura hace cerca de año y medio. Durante ese tiempo, buscó el camino para llevar el libro a los lectores, con el acompañamiento de la Casa de Poesía Silva, que lo reconoció como poeta emergente en sus programas de formación.

La presentación del libro estuvo a cargo de Santiago Erazo, poeta y editor de la revista El Malpensante, quien señaló que la publicación “ha apostado por nuevas voces, respaldando a autores emergentes que con el tiempo se han consolidado como grandes escritores”.

Rodolfo Ramírez Soto, coordinador pedagógico de la Casa de Poesía Silva, explicó que El vacío del alba inaugura la colección Fuego Lector, cuyo propósito es ofrecer un espacio editorial a quienes completan el proceso formativo. “Confiamos en que este sea el inicio de un camino exitoso para los demás libros que vendrán”, afirmó.