Fragmento del libro ‘Tirofijo, los sueños y las montañas’, de Arturo Alape

Marulanda comenzó a inquietarse por el silencio que habitaba la montaña y había paralizado cualquier movimiento. Todo parecía un cuerpo inerte, abandonado a su desaparición, la montaña se había convertido en la imagen de una roca fosilizada. A él, un hombre de oído fino, nada le preocupaba tanto como no poder racionalizar en su cerebro, uno a uno los ruidos que escuchaba de camino. Ningún ruido natural, de hombre o de animal, pasaba inadvertido por él; al escucharlos se comunicaba con el mundo que lo rodeaba, se hacía partícipe del entorno. El silencio atávico lo volvía un hombre cauteloso, había sido un aprendizaje significativo para la vida, desde su niñez. Le era imposible imaginar un mundo en que él no tratara de descifrar los pasos del enemigo, al situarlos en el sitio exacto en Los sueños El mar, múltiple despliegue de alas Marulanda comenzó a inquietarse por el silencio que habitaba la montaña y había paralizado cualquier movimiento. Todo parecía un cuerpo inerte, abandonado a su desaparición, la montaña se había convertido en la imagen de una roca fosilizada. A él, un hombre de oído fino, nada le preocupaba tanto como no poder racionalizar en su cerebro, uno a uno los ruidos que escuchaba de camino. Ningún ruido natural, de hombre o de animal, pasaba inadvertido por él; al escucharlos se comunicaba con el mundo que lo rodeaba, se hacía partícipe del entorno. El silencio atávico lo volvía un hombre cauteloso, había sido un aprendizaje significativo para la vida, desde su niñez. Le era imposible imaginar un mundo en que él no tratara de descifrar los pasos del enemigo, al situarlos en el sitio exacto en que venían caminando. Costumbre de hombre perseguido que necesitaba para sobrevivir, escuchar o imaginar la respiración de quién lo acechaba.