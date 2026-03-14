Diez producciones nominadas en la categoría Mejor Película en los Premios Óscar 2026 y dónde verlas en streaming

Comienza la cuenta regresiva para la celebración de la edición 98 de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

Antes del gran día, la Academia revela las diez producciones que compiten por el Óscar en la categoría Mejor Película, las cuales podrá encontrar en las siguientes plataformas de streaming.

Premios Óscar estrenan categoría en sus galardones: lista de nominados sorprendió

Bugonia

Sinopsis: Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra. Remake del filme coreano Save the Green Planet.

Disponible en: Prime Video y Apple TV.

Emma Stone interpreta a Michelle Fuller en Bugonia. Foto: Vogue

F1

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera.

Treinta años después es un piloto nómada a sueldo a quien contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny de volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Disponible en: Apple TV+.

Frankenstein

Sinopsis: Un científico brillante y obsesivo, Víctor Frankenstein, en su ambición por desafiar la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Disponible en: Netflix

Frankenstein, Netflix Foto: Créditos: Filmaffinity

Hamnet

Sinopsis: La historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida. Una historia con el telón de fondo de la creación de una de las más importantes obras de Shakespeare, Hamlet.

Disponible en: Prime Video.

Marty Supreme

Sinopsis: Marty Mauser, un joven buscavidas que juega al ping-pong con una ambición desmesurada, está dispuesto a todo para cumplir su sueño. Con ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne, demostrará al mundo entero su grandeza.

Disponible en: Prime Video.

En 'Marty Supreme' se vive el sueño de la gloria total en el ping pong, del que muchos se ríen... Foto: Atsushi Nishima / A24 / Diamond Films

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un exrevolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar…

Adaptación modernizada de la novela Vineland, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Disponible en: Prime Video.

Valor sentimental

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película.

Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Disponible en: Prime Video.

Película 'Valor sentimental' Foto: Crédito: Filmaffinity

Los pecadores

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas aunque exitosas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos (los Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

Disponible en: HBO Max.

‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, memoria del pasado y presente brasileño

Sueños de trenes

Sinopsis: Robert Grainier es un jornalero que trabaja talando árboles en Idaho durante la construcción del ferrocarril en el Oeste estadounidense a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.

Disponible en: Netflix.

Película 'Sueños de trenes' Foto: Crédito: Filmaffinity

El agente secreto

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y que las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Disponible en: Apple TV+.