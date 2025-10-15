Este es el ranking de las 20 mejores películas de Netflix Colombia, según la IA

Netflix es una de las plataformas de streaming preferidas de las personas, pues su catálogo puede conquistar a su gran audiencia, ya que encuentran diferente material de variados géneros cinematográficos.

Según un análisis hecho por la inteligencia artificial y consultado por SEMANA, este es el ranking número 20 de las mejores 20 películas que se pueden encontrar en Netflix.

Las mejores películas de Netflix Colombia, según la IA

Equipaje de mano | (suspenso)

En Nochebuena, un agente de seguridad aeroportuaria se ve forzado a permitir que un pasajero misterioso suba un objeto peligroso a un avión. Se infiltra la tensión entre el deber, el miedo y el chantaje.

Luz negra | (acción)

Un agente gubernamental con un pasado oscuro descubre que su propio empleador está involucrado en una conspiración mortal. Ahora debe enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a su propia sombra.

Seis triple ocho | (drama histórico)

Basada en hechos reales: el batallón “688”, formado por mujeres afroamericanas, jugó un papel clave en la Segunda Guerra Mundial al organizar el correo atrasado para los soldados. Una historia de valor frente al racismo y las injusticias.

El muro negro | (suspenso)

Cuando aparece un muro de ladrillos alrededor de un edificio, los vecinos (Tim y Olivia) se unen para descubrir qué hay detrás del fenómeno. Lo que al inicio parece algo inexplicable se convierte en una amenaza inquietante.

Una boda en las Bahamas con Madea | (comedia)

Caos, humor y familia: la clásica Madea provoca situaciones absurdas y entrañables cuando asiste a una boda relámpago en un destino turístico.

Las guerreras K-pop | (fantasía)

Un grupo femenino del mundo del K‑pop lleva una doble vida: superestrellas e inesperadamente, defensoras sobrenaturales contra demonios que amenazan a sus fans. Ritmo, estética pop y acción fantástica.

Smile 2 | (terror)

Secuela de una historia escalofriante donde lo sobrenatural se mezcla con la fama, la presión mediática y los traumas personales. Un puente entre lo terrorífico y lo psicológico.

Agente bajo fuego | (Acción)

Un agente se ve atrapado en una situación que lo pone en la mira de sus propios aliados, luchando por sobrevivir mientras descubre que la línea entre enemigo y amigo está muchos más borrosa de lo que aparenta.

El protegido | (acción)

Un asesino a sueldo entrena a su protegido, pero cuando él es atacado, debe decidir si seguir las reglas del mundo del crimen o romperlas para proteger lo que ama.

Dulce venganza 2 | (acción)

Continuación de una historia de venganza personal. Cuando los que hicieron daño regresan al juego, la protagonista decide que ya es hora de ajustar cuentas. La mezcla de adrenalina, justicia personal y acción directa.

Vacaciones desastrosas | (Comedia)

Una familia sale de vacaciones con grandes expectativas, pero pronto todo comienza a salir mal: malentendidos, situaciones vergonzosas y momentos que resultan cómicos aunque frustrantes.

A sangre fría | (Crimen)

Basada en hechos reales, retrata un crimen violento con enfoque en sus consecuencias y en cómo las vidas de quienes rodean los hechos quedan marcadas para siempre.

Una mujer normal | (Drama)

Explora la vida de una mujer común que, tras sufrir una crisis personal, debe enfrentar sus propios prejuicios, inseguridades y el peso de las expectativas sociales. Realista, reflexiva, con emociones que resuenan.

Mi año en Oxford | (Romance)

Una estudiante viaja a Oxford para su intercambio; entre descubrimientos culturales, amistades inesperadas y romances incipientes, vive un año que cambiará su forma de ver el mundo.

Gladiador II | (aventura)

Continuación de la saga original. Se expanden horizontes, personajes secundarios toman protagonismo, y la lucha por honor, poder y venganza se enmarca en escenarios de gran escala.

Happy Gilmore 2 | (comedia)

Secuela del clásico, con más humor absurdo, personajes excéntricos, situaciones deportivas exageradas y momentos que apelan al corazón a través de la amistad y el deporte.

La noche siempre llega | (drama)

Cuando la oscuridad personal (traumas, decisiones equivocadas) alcanza a alguien, la noche pareciera ser tanto literal como metafórica. La película muestra cómo se enfrenta lo que se prefiere mantener oculto.

El páramo | (terror)

Lucía, su marido y su hijo viven alejados en una zona remota buscando paz, pero una criatura violenta irrumpe, poniendo a prueba sus lazos y su instinto de supervivencia.

Hermana muerte | (terror)

En la posguerra española de 1946, una novicia llamada Narcisa comienza a trabajar en un convento‑colegio para niñas. Pronto se desencadenan sucesos inquietantes, y tendrá que enfrentarse con secretos oscuros dentro del convento.

Nowhere | (suspenso)