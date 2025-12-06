Estrenos de Netflix el puente festivo y la segunda semana de diciembre: películas y series que llegan a la plataforma del 6 al 8

Durante el puente festivo del 6, 7 y 8 de diciembre, Netflix alista una nueva tanda de estrenos que apunta a encender la conversación entre los usuarios.

La plataforma, reconocida por su amplio repertorio de producciones internacionales, vuelve a refrescar su catálogo con propuestas para audiencias de todos los intereses.

En línea con su apuesta por la variedad, las novedades abarcan drama, comedia, thriller, terror, animación y documental, una mezcla pensada para mantener cautivos a los suscriptores y reafirmar su peso en el panorama del entretenimiento digital.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Estrenos en Netflix el puente festivo y la segunda semana de diciembre

Pro bono (6 de diciembre)

Cuando su vida se viene abajo, un respetado juez se une a un equipo de casos pro bono en el que encuentra esperanza y un propósito de vida.

Feliz Navidad con Elmo y Mark Rober (8 de diciembre)

Elmo y sus amigos de barrio Sésamo trabajan con el exingeniero de la NASA convertido en YouTuber Mark Rober para hacer regalos especiales para un intercambio de Merry Giftmas.

La paz de Marsella (9 de diciembre)

Un rebelde capitán de policía y su leal equipo hacen justicia por sus propias manos cuando despiadadas bandas de narcotraficantes se enfrentan por controlar Marsella.

Corazones rebeldes (9 de diciembre)

¡El primer reality de citas de Japón para yankiis! Once solteros y solteras rebeldes planean, forman vínculos y v viven bajo el mismo techo durante 14 días en busca del amor.

Masaka Kids: una misión con ritmo (9 de diciembre)

En este documental, los niños de un orfanato en Uganda hallan paz, comparten esperanza y logran reconocimiento gracias a sus videos de bailes virales.

Record of Ragnarok (10 de diciembre)

Antes de erradicarlos del mundo para siempre, los dioses les dan a los humanos una última oportunidad de probar su valía. ¡Qué comiencen las batallas de Ragnarok!

Accidente (10 de diciembre)

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crea profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones.

Simon Cowell: el próximo acto (10 de diciembre)

Simon Cowell lo arriesga todo en la búsqueda de la próxima banda de chicos exitosa. ¿Comprobarán estos jóvenes cantantes que aún tienen el don de Midas?

Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft (11 de diciembre)

Mientras enfrenta los traumas el pasado, la valiente aventurera Lara Croft emprende una peligrosa aventura alrededor del mundo para descifrar un antiguo misterio.

Si no hubiera visto el sol (11 de diciembre)

Cuando un infame asesino serial es entrevistado por una joven mujer para un documental, su pasado revela una profunda red de trauma y desconsuelo relacionada con su primer amor.

Regreso al pueblo (11 de diciembre)

La moral y las relaciones de un grupo de amigos con dificultades económicas son puestas a prueba cuando encuentran una fortuna robada en su ciudad natal.

Hombre Vs. Bebé (11 de diciembre)

A medida que se acerca la Navidad, un padre torpe hace malabarismos entre el cuidado de un elegante ático en Londres y un problema inesperado: cuidar a un bebé perdido.

Fuera de foco (11 de diciembre)

Justo cuando consigue un prestigioso papel, un actor famoso pierde sus habilidades para la actuación y emprende un viaje de autodescubrimiento en medio de la presión pública.

Un papá soltero (12 de diciembre)

Un publicista se enfrenta de pronto a ser padre soltero y a un fracaso en su carrera. Solo un nuevo amor y la valentía de su hija podrán ayudarlo a recuperarse.

Navidad en casa (12 de diciembre)

La treintañera Johanne lidia con el amor y el drama familiar durante las fiestas, atrapada entre sus ex y nuevas relaciones. ¿Logrará encontrar una conexión real?

Ciudad de sombras (12 de diciembre)

Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe ingresar a la acción para atrapar al asesino.

Wake up dead man: un misterio de Knives out (12 de diciembre)