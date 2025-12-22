Inicio de año de estrenos: producciones que llegan a la plataforma de streaming en enero de 2026

En el mes de enero, Universal+ anuncia dos grandes noticias para los fanáticos de las series de Wolf Entertainment: FBI está de regreso con su octava temporada. También se estrena la primera entrega del imperdible policial Law & Order Toronto: Criminal Intent; y, por otro lado, llega el atrapante thriller legal The Rainmaker.

FBI (Temporada ocho)

Fecha de estreno: 8 de enero

La octava temporada de FBI llega a Universal+ en enero con más adrenalina que nunca. Bajo la creación de Wolf Entertainment (Dick Wolf), el show festejará esta temporada 150 episodios al aire, mostrando la vida de un grupo de élite dentro de la Oficina Federal de Investigación de Nueva York que se dedica a resolver los crímenes más importantes para mantener la seguridad del país.

Estrenos del mes de enero para Universal+.

En su octava temporada nos adentraremos en nuevos pormenores del funcionamiento interno de la agencia, cuyos integrantes emplean diariamente su inteligencia y sus conocimientos de tecnología para llevar adelante investigaciones con las que se hallan a las personas más peligrosas del mundo.

Así, veremos el incansable trabajo de la Agente Especial Maggie Bell (Missy Peregrym, Rookie Blue), el Agente Especial Omar Adom “OA” Zidan (Zeeko Zaki, Homeland), y otros miembros valientes del equipo, incluyendo al Asistente del Agente Especial a Cargo Jubal Valentine (Jeremy Sisto, Law & Order), la Agente Especial a Cargo Isobel Castille (Alana De La Garza, Law & Order), el Agente Especial Stuart Scola (John Boyd, Bones), y la Agente Especial Eva Ramos (Juliana Aidén Martínez, Griselda).

Law & order Toronto: Criminal intent (primera temporada)

Fecha de estreno: 14 de enero

Universal+ trae a Latinoamérica este atrapante policial creado por Wolf Entertainment (Dick Wolf) y desarrollado por Tassie Cameron (Degrassi: The Next Generation) y René Balcer (La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales), esta temporada de 10 episodios sigue a los Sargentos Detectives Henry Graff (Aden Young) y Frankie Bateman (Kathleen Munroe), mientras investigan homicidios de alto perfil en la metrópolis más grande de Canadá.

Sus habilidades únicas se muestran a través de tácticas psicológicas, con un fuerte enfoque en los motivos y acciones de los criminales. Estos casos exploran los mundos de las altas finanzas, la política, el sector inmobiliario, los medios y más.

Law & Order Toronto: Criminal Intent es protagonizada por Aden Young (Rectified), Kathleen Munroe (Supernatural, Cold Case), Karen Robinson (Schitt’s Creek), K.C. Collins (RoboCop, Chucky), Nicola Correia-Damude (The Boys) y Araya Mengesha (Nobody, Anne with an E).

The Rainmaker (primera temporada)

Fecha de estreno: 30 de enero

Universal+ estrena en Latinoamérica la primera temporada de The Rainmaker, el thriller legal de 10 episodios basado en la novela de 1995 publicada por el popular escritor norteamericano John Grisham, sobre un complejo y eventualmente violento caso judicial.

Milo Callaghan (Dune: Prophecy) interpreta a Rudy Baylor, recién graduado de la facultad de derecho, quien se enfrenta al veterano del tribunal Leo Drummond, así como a su novia de la universidad, Sarah.

Estrenos en Universal+ en enero de 2026.

Rudy, junto con su jefe Bruiser y la desaliñada asistente legal Deck, descubren dos conspiraciones conectadas en torno a la misteriosa muerte del hijo de su cliente.

En la historia también brilla la actriz Lana Parrilla (Once Upon a Time) como la abogada Jocelyn Bruiser Stone, y el nominado a cuatro premios Emmy John Slattery (Mad Men).

Todo el contenido de Universal+ también se transmite en los canales premium: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de TV paga de la región.