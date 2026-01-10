El 2026 arrancó con movimiento en el universo del entretenimiento digital. Netflix, uno de los pesos pesados del streaming, comenzó el año refrescando su oferta y sumando nuevos títulos a su catálogo.

Entre las novedades figuran documentales, producciones animadas, comedias, realities y diversas películas que buscan ampliar las opciones para los suscriptores.

Estos estrenos, disponibles entre el 12 y el 16 de enero, llegan para renovar la programación y acompañar a los usuarios en los primeros días del año frente a la pantalla.

Estrenos de Netflix en la semana del 12 al 16 de enero de 2026

Kill Tony: Once upon a time in Texas (12 de enero)

Un minuto. Un micrófono. Sin piedad. Tony Hinchcliffe y un panel de invitados famosos pusieron a prueba a comediantes emergentes en un espectáculo implacable en Austin.

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 (12 de enero)

Una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo invertidos en la última entrega de la serie que definió una generación de los hermanos Duffer.

Bridgerton (13 de enero)

En una nueva historia de la alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a su igual: una cautivadora doncella disfrazada en un baile de máscaras.

Taskaree: La red del contrabando (14 de enero)

Un oficial de aduanas dedicado y su equipo se enfrentan a un notorio contrabandista que lidera un poderoso sindicato, pero obstáculos inesperados amenazan su misión.

Agatha Christie: Las Siete Esferas (15 de enero)

¡Prepara pañuelos! Los nuevos ‘Fab Five’ ofrecen consejos modernos, transformaciones emotivas y revelaciones conmovedoras que despiertan todos tus sentimientos.

La familia Upshaw (15 de enero)

Una familia de clase trabajadora de Indiana discute y bromea durante las dificultades y sorpresas cotidianas de la vida en esta animada serie de comedia.

Amar, perder (15 de enero)

Imbuida del poder de conocer deseos, la vida de un cínico zorro de nueve colas da un giro cuando se encuentra con un jugador de fútbol, alterando el destino de ambos.

El amor a través de un prisma (15 de enero)

A principios del siglo XX, en Londres, una joven japonesa se inscribe en una famosa escuela de arte y se sorprende cuando la rivalidad con un talentoso compañero de clase se convierte en romance.

Milagro olímpico: el equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (16 de enero)

Un joven equipo de hockey llega a los Juegos Olímpicos de 1980 como desfavorecido, y emerge como héroe. Su icónica victoria se revela con nuevas imágenes y reflexiones de primera mano.

Tierra del pecado (16 de enero)

Cuando una adolescente desaparece, un detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.