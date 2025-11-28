Netflix en la última semana de noviembre: Top 10 de las películas y series favoritas en el fin de mes

Netflix sigue siendo uno de los gigantes del streaming entre muchas otras plataformas. Para muchos, ya es la aplicación a la que se recurre casi por costumbre cuando se quiere ver algo en el día a día.

Esta elección es sobre todo porque allí hay de todo un poco: dramas intensos, comedias ligeras, documentales, suspenso y series de todos los rincones del mundo.

Este catálogo tan variado ha hecho que la plataforma se mantenga como una de las opciones más completas dentro del universo del streaming, atrayendo públicos de diferentes edades y gustos.

Películas favoritas en Netflix durante la última semana de noviembre. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Top 10 de las series y películas favoritas de Netflix en la última semana de noviembre

De acuerdo con lo que aparece en su página oficial, Netflix actualiza constantemente el Top 10 de series más vistas en el país, un listado que muestra cuáles fueron las producciones que más atraparon a los colombianos durante la última semana de noviembre.

Frankenstein

El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad... pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

Un vecino gruñón

Un jubilado endurecido por el dolor planea su propia muerte, pero todo cambia cuando una familia joven y alegre irrumpe en su vida.

Furiosa: de la saga Mad Max

Arrebatada de su exuberante y fértil tierra natal, Furiosa cae en manos de un malvado caudillo, Dementus, en bus de un oasis en el árido Yermo.

Pequeños secretos

Los Ángeles, años 90. El ayudante de un sheriff y un detective se unen para atrapar a un astuto asesino en serie, pero sus diferencias personales ponen en riesgo la misión.

En sueños

Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta.

El exorcista del papa

El principal exorcista del Vaticano descubre el mal como nunca antes cuando investiga sobre un niño poseído que vive en una antigua abadía española.

65: al borde de la extinción

Tras sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, un astronauta y se acompañante deben sobrevivir a los peligros de la Tierra prehistórica para lograr escapar.

Las guerreras k-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Krakens y sirenas: conoce a los Gillman