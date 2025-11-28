Suscribirse

Netflix en la última semana de noviembre: Top 10 de las películas y series favoritas en el fin de mes

El sitio oficial de esta plataforma de streaming da las producciones aclamadas por el público.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 6:11 p. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones favoritas de Netflix en la última semana de noviembre. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Netflix sigue siendo uno de los gigantes del streaming entre muchas otras plataformas. Para muchos, ya es la aplicación a la que se recurre casi por costumbre cuando se quiere ver algo en el día a día.

Esta elección es sobre todo porque allí hay de todo un poco: dramas intensos, comedias ligeras, documentales, suspenso y series de todos los rincones del mundo.

Este catálogo tan variado ha hecho que la plataforma se mantenga como una de las opciones más completas dentro del universo del streaming, atrayendo públicos de diferentes edades y gustos.

Netflix
Películas favoritas en Netflix durante la última semana de noviembre. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Top 10 de las series y películas favoritas de Netflix en la última semana de noviembre

De acuerdo con lo que aparece en su página oficial, Netflix actualiza constantemente el Top 10 de series más vistas en el país, un listado que muestra cuáles fueron las producciones que más atraparon a los colombianos durante la última semana de noviembre.

  • Frankenstein

El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix
  • El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad... pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix
  • Un vecino gruñón

Un jubilado endurecido por el dolor planea su propia muerte, pero todo cambia cuando una familia joven y alegre irrumpe en su vida.

Un Vecino Gruñón - Tráiler Oficial 2
  • Furiosa: de la saga Mad Max

Arrebatada de su exuberante y fértil tierra natal, Furiosa cae en manos de un malvado caudillo, Dementus, en bus de un oasis en el árido Yermo.

FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX | TRÁILER OFICIAL #2 | SUBTITULADO
  • Pequeños secretos

Los Ángeles, años 90. El ayudante de un sheriff y un detective se unen para atrapar a un astuto asesino en serie, pero sus diferencias personales ponen en riesgo la misión.

The Innocents | Pequeños secretos Tráiler | Netflix
  • En sueños

Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta.

En sueños | Tráiler oficial | Netflix
  • El exorcista del papa

El principal exorcista del Vaticano descubre el mal como nunca antes cuando investiga sobre un niño poseído que vive en una antigua abadía española.

EL EXORCISTA DEL PAPA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.
  • 65: al borde de la extinción

Tras sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, un astronauta y se acompañante deben sobrevivir a los peligros de la Tierra prehistórica para lograr escapar.

65 - Al Borde de la Extinción (Tráiler Oficial)
  • Las guerreras k-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix
  • Krakens y sirenas: conoce a los Gillman

Cuando hereda un reino de criaturas marinas míticas, una tímida adolescente debe aprender a controlar sus nuevos poderes y salvar al mundo del mal.

KRAKENS Y SIRENAS: CONOCE A LOS GILLMAN Tráiler Español Latino (2023)

