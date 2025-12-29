De cara al comienzo de 2026, Netflix alista una actualización de su catálogo con varios estrenos previstos para los primeros días del calendario: entre el 1 y el 4 de enero, que coinciden con el arranque del año y su primer fin de semana.
La estrategia apunta a arrancar el nuevo año con una propuesta renovada que capte el interés de su audiencia en todo el mundo.
Convertida en uno de los grandes referentes del entretenimiento digital a nivel mundial, la plataforma apuesta nuevamente por una oferta amplia y diversa.
Esta tanda de lanzamientos incluye producciones provenientes de distintos países y contenidos que hacen parte de una variada lista de géneros.
Con esta combinación, el servicio de streaming busca reforzar su presencia, ampliar su alcance y conectar con públicos de gustos variados.
Estrenos en Netflix entre el 1 y el 4 de enero de 2025
- El tiempo de las moscas (1 de enero)
Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar.
Elenco: Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois.
- En fuga (1 de enero)
Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia... para siempre.
Elenco: James Nesbitt, Ruth Jones y Alfred Enoch.
- Amor de oficina (1 de enero)
Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, pero el romance amenaza con sabotear sus planes.
Elenco: Ana González Bello, Diego Klein y Martha Reyes Arias.
- Dr. Seuss: pez rojo, pez azul (1 de enero)
Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul... De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!
- Mi novio coreano (1 de enero)
Cinco brasileñas (todas en etapas diferentes de la vida y el amor) viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan en este reality inspirado en un drama coreano.
- La tierra del pecado (2 de enero)
Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.
Elenco: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman.
- WWE SmackDown (2 de enero)
Las superestrellas más destacadas de la WWE resuelven viejas y nuevas rivalidades en el ring con peleas a pura acción.