Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

El gigante de streaming dará la bienvenida al nuevo año con un catálogo renovado.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

29 de diciembre de 2025, 3:51 p. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

De cara al comienzo de 2026, Netflix alista una actualización de su catálogo con varios estrenos previstos para los primeros días del calendario: entre el 1 y el 4 de enero, que coinciden con el arranque del año y su primer fin de semana.

La estrategia apunta a arrancar el nuevo año con una propuesta renovada que capte el interés de su audiencia en todo el mundo.

Convertida en uno de los grandes referentes del entretenimiento digital a nivel mundial, la plataforma apuesta nuevamente por una oferta amplia y diversa.

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.
La oferta de Netflix por Warner Bros Discovery promete alterar el equilibrio del mercado audiovisual en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta tanda de lanzamientos incluye producciones provenientes de distintos países y contenidos que hacen parte de una variada lista de géneros.

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Netflix se despide de la saga que cambió para siempre la ciencia ficción en TV

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Marvel revela tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con regreso de querido personaje

Inicio de año de estrenos: producciones que llegan a la plataforma de streaming en enero de 2026

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber sobre la serie que rompe récords en Colombia

Las primeras reacciones sobre la película coreana ‘El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

Imperdibles de Netflix: estos son los estrenos que se esperan en la plataforma para enero de 2026, incluye animes

Con esta combinación, el servicio de streaming busca reforzar su presencia, ampliar su alcance y conectar con públicos de gustos variados.

Estrenos en Netflix entre el 1 y el 4 de enero de 2025

  • El tiempo de las moscas (1 de enero)

Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar.

Elenco: Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois.

YouTube video A0d6wnlMRRk thumbnail
  • En fuga (1 de enero)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia... para siempre.

Elenco: James Nesbitt, Ruth Jones y Alfred Enoch.

YouTube video ryz21f7D3m4 thumbnail
  • Amor de oficina (1 de enero)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

Elenco: Ana González Bello, Diego Klein y Martha Reyes Arias.

YouTube video Fp8biMhr5IY thumbnail
  • Dr. Seuss: pez rojo, pez azul (1 de enero)

Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul... De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

YouTube video 62pj8yX5eEY thumbnail
  • Mi novio coreano (1 de enero)

Cinco brasileñas (todas en etapas diferentes de la vida y el amor) viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan en este reality inspirado en un drama coreano.

YouTube video qB6ODkz6prY thumbnail
  • La tierra del pecado (2 de enero)

Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.

Elenco: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman.

YouTube video sQW62eEmfS4 thumbnail
  • WWE SmackDown (2 de enero)

Las superestrellas más destacadas de la WWE resuelven viejas y nuevas rivalidades en el ring con peleas a pura acción.

