De cara al comienzo de 2026, Netflix alista una actualización de su catálogo con varios estrenos previstos para los primeros días del calendario: entre el 1 y el 4 de enero, que coinciden con el arranque del año y su primer fin de semana.

La estrategia apunta a arrancar el nuevo año con una propuesta renovada que capte el interés de su audiencia en todo el mundo.

Convertida en uno de los grandes referentes del entretenimiento digital a nivel mundial, la plataforma apuesta nuevamente por una oferta amplia y diversa.

Esta tanda de lanzamientos incluye producciones provenientes de distintos países y contenidos que hacen parte de una variada lista de géneros.

Con esta combinación, el servicio de streaming busca reforzar su presencia, ampliar su alcance y conectar con públicos de gustos variados.

Estrenos en Netflix entre el 1 y el 4 de enero de 2025

El tiempo de las moscas (1 de enero)

Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar.

Elenco: Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois.

En fuga (1 de enero)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia... para siempre.

Elenco: James Nesbitt, Ruth Jones y Alfred Enoch.

Amor de oficina (1 de enero)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

Elenco: Ana González Bello, Diego Klein y Martha Reyes Arias.

Dr. Seuss: pez rojo, pez azul (1 de enero)

Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul... De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

Mi novio coreano (1 de enero)

Cinco brasileñas (todas en etapas diferentes de la vida y el amor) viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan en este reality inspirado en un drama coreano.

La tierra del pecado (2 de enero)

Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.

Elenco: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah y Peter Gantman.

WWE SmackDown (2 de enero)

Las superestrellas más destacadas de la WWE resuelven viejas y nuevas rivalidades en el ring con peleas a pura acción.