Series

¿Qué ver el fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix?

Estas son las producciones (películas, series y realities) que se podrían disfrutar en estos días.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de febrero de 2026, 2:15 p. m.
Películas para ver en Neflix del 20 al 22 de febrero de 2026
Películas para ver en Neflix del 20 al 22 de febrero de 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Con estrenos que caen casi todos los días y un catálogo que no deja de crecer, Netflix sigue marcando el ritmo en la guerra del streaming.

Entre series, películas, documentales y realities, la plataforma se las ingenia para tener siempre algo nuevo que ofrecer, sin importar la edad o el gusto del espectador.

La nueva serie número uno de Netflix que arrasa en 40 países: solo tiene seis episodios

En ese menú interminable hay títulos que logran destacarse y meterse de lleno entre los más elegidos por los suscriptores. Son esas películas que empiezan a circular de boca en boca y terminan liderando el ranking.

Así que, si está dudando frente a la pantalla y no sabe qué poner, acá le acercamos las películas y series favoritas para armar maratón este fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026.

10 Películas, series y realities para ver en Netflix del 20 al 22 de febrero de 2026

La ley de las vegas (serie)

En esta irreverente comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.

Cortafuego (Película)

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

YouTube video FoqdePomuxM thumbnail

Pavana (película)

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor.

El agente nocturno (película)

Peter Sutherland, un agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de Estados Unidos, debe destapar una conspiración política para evitar un ataque terrorista.

YouTube video 0AtEBtN4zOc thumbnail

El vínculo sueco (película)

En esta historia de la vida real poco conocida, un curócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

La cruda realidad: dentro de Americas Next top model (documental)

Modelos, jueces y personas involucradas en el reality (entre ellas, Tyra Banks) hablan del complejo legado del programa en esta reveladora serie documental.

YouTube video 64eaReTHCgc thumbnail

Sommore: chandelier fly (comedia)

Desde improvisar sobre temas candentes hasta desentrañar escándalos mediáticos, Sommore, la ‘reina de la comedia’, da su perspectiva sin concesiones, con audacia y estilo.

Soy Gordon Ramsay (documental)

En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha. ¿Te darás una panzada de Gordon Ramsay?

YouTube video hQxu_fbZmdk thumbnail

Los huérfanos (película)

Dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.

No me olvides (película)

Al abandonar su ciudad y a su esposo para conocer Manhattan, Melanie usa otro apellido. Con esa identidad, atrae a un novio que la obliga a regresar y firmar el divorcio.

YouTube video E2ySMc4iT04 thumbnail

