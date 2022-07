Stranger Things 4: Noah Schnapp hace inesperada revelación sobre Will y Mike

‘Stranger Things’ se convirtió en una de las series más famosas de Netflix desde el inicio de su primera temporada en 2016. Con el paso del tiempo, el público fue conociendo de cerca la historia centrada en ‘Once’ y sus amigos, quienes se topaban con toda clase de problemas sobrenaturales.

Con cuatro temporadas, la producción de televisión ha cautivado a millones de usuarios de la plataforma de streaming, causando una evidente nostalgia por la época de los 80 y los clásicos de géneros como el ‘slasher’. Con el estreno de la última entrega, los fans se percataron de nuevas interacciones, amores y vínculos que se desarrollaron entre los personajes.

Recientemente, durante una entrevista con Variety, uno de los integrantes del elenco hizo una inesperada confesión relacionada sobre dos de los protagonistas de la trama. Noah Schnapp, intérprete de Will, habló sobre la conexión que existe en la historia entre su personaje y Mike, despejando dudas sobre si el joven es homosexual.

De acuerdo con las declaraciones que dio en la conversación con el medio, el artista confirmó que Will tiene sentimientos por Mike, destapando las insinuaciones que le hizo desde la primera temporada. El actor mencionó la presencia de su personaje siempre junto al otro joven, enfatizando en lo lento que se dio a conocer todo.

“Obviamente, se insinuó en la primera temporada. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. ¿Es solo que él crece más lentamente que sus amigos? Ahora que se hizo mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio”, afirmó Noah en el diálogo.

De igual manera, la celebridad de Netflix agregó que al ser una trama que tomaba tiempo llevar a cabo, el resultado está “muy bien hecho”. En sus palabras, el joven agregó una anécdota que lo hizo sentir bien, ya que sucedió en París cuando se encontraba de viaje.

“Ahora está 100% claro que es gay y que quiere a Mike. Pero antes, era una trama lenta. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay. Estaba en París y un hombre de 40 años se me acercó y me dijo ‘el personaje de Will me hizo sentir muy bien. Me identifiqué mucho con eso, así es exactamente como yo era de pequeño’. Me hizo muy feliz escuchar eso. Están escribiendo un personaje real, un viaje real y una lucha real, y lo están haciendo muy bien”, dijo a Variety.

Es importante recordar que en uno de los capítulos de la cuarta temporada quedó registrado un emotivo discurso que le da Will a Mike cuando se muestra preocupado por ‘Once’ (Eleven), pues siente que ya no lo va a necesitar como en el pasado.

Los acercamientos entre ambos personajes fueron captados por los fans, desarrollando teorías por las actitudes y comportamientos que tenía Will con su amigo.

Por el momento habrá que esperar cómo transcurre la próxima temporada, tal y como lo anunció la producción. Los creadores confirmaron una quinta temporada, con la nostalgia de la década de los ochenta y en la que la dupla de hermanos Duffer esperan dar cierre al “arco narrativo” de la trama.

Cabe mencionar que la propuesta audiovisual alcanzó un alto grado de acogida entre el público, por lo que los Duffer habían dicho a principios de este año que aún habría “muchas más historias que contar en el mundo de Stranger Things”. Además, lanzaron una productora de su poder llamada Upside Down Pictures.

Respecto al anuncio de la productora, los dueños se encargarán de trabajar en otras producciones y entre ellas está la serie derivada de la popular entrega audiovisual que se estrenó en 2016.

“Upside Down Pictures apunta a crear el tipo de historias que inspiraron a los Duffer. Historias que ocurren en la bella encrucijada entre lo ordinario y lo extraordinario”, dice el reciente comunicado difundido por Netflix.

Stranger Things ha sumado más de 1.150 millones de horas de streaming y la cifra está en aumento desde el pasado viernes primero de julio, fecha en la que se estrenaron los últimos capítulos de la más reciente entrega.