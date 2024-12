—¿De verdad cree eso? A mi me pareció un poco flojo.

7. Reafirmación : la persona no cree lo que le dicen y busca que le confirmen :

—¿Eso cree? De seguro no ha leído muchas revistas.

— ¡No! Todo salió mal, no nos van a tener en cuenta.

1. Se ignoran: la persona desconoce lo que le dijeron, si bien puede hacerse el que no lo escuchó , también puede simplemente no reconocer que lo que le dijeron fue un elogio. Por ejemplo:

Es posible que su reacción cuando recibe una cortesía sea de aceptación, rechazo o de desvío, esas son las formas más comunes según los sociolingüistas. Si no sabe hacerlo correctamente, rechazar un elogio puede ser considerado grosero y aceptarlo puede parecer vanidoso, por eso muchas personas intentan llegar a un punto medio desviando el elogio. A continuación le mostramos por qué los cumplidos quedan en el aire.

De acuerdo con el blog The Art Of Manliness y “El libro de la asertividad” del psicólogo Randy Paterson, Finanzas Personales encontró las mejores maneras de recibir un elogio con clase.

En un ambiente laboral donde las relaciones son fundamentales para conseguir sus objetivos profesionales, recibir un elogio de forma efectiva puede convertirse en un reto. La forma en la que lo haga puede definir si esa persona se anime a hacerlo de nuevo o no, ésta puede ser una oportunidad para acercarse a los demás y que ellos lo valoren. Se trata de tener empatía, de pensar qué pudo llevar a esa persona a acercarse a usted y demostrarle admiración.

¿Por qué desviamos los elogios?

Miedo a parecer vanidoso: A nadie le gustan los vanidosos, por eso esta es una de las razones más comunes para rechazar una gentileza, muchos consideran que estar de acuerdo con un elogio puede ser considerado como una alabanza.

Sentirse en deuda: Algunos piensan que al recibir una atención están en deuda con alguien. Por eso suelen devolver la atención para quedar iguales con sus compañeros.

Poca confianza: Si alguien le hace una broma diciéndole algo que no es creíble, lo más probable es que su primera reacción sea negarlo. Lo mismo pasa con los elogios, si usted no tiene una imagen suya positiva, puede que reciba cualquier cumplido como si fueran los piropos que le hacía su mamá cuando era niño. Puede considerar que no es para tanto y que solo están tratando de alabarlo para luego pedirle un favor.

