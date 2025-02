Acusan al Rayo Vallecano por lo que pasa James en León: “Pensaste que era nada, basura”

En las portadas de los medios más importantes, así como en las diferentes plataformas digitales, a Rodríguez ya no se le asocia con aspectos negativos; por el contrario, y a quienes le caen los señalamientos en contra, es los que no fueron capaces de sacar su máximo potencial.

“Pensaste que era nada, basura”

“No ha perdido puntos James, no ha perdido puntos el León, eso quiere decir que si todo James está bien, si James juega cada partido, si se asocia con Cádiz, si aparecen conexión con los costados, yo creo que León sin ningún tipo de problemas será el campeón de la Liga MX”, inició diciendo.

“No me interesa la fecha que sea, miren la tabla, números. Un solo partido le saca a América, pero la diferencia tendría que haberla hecho cuando jugaron entre un empate, sacó milagrosamente en su cancha”, sostuvo.

Después de eso, fue cuando la comunicadora no aguantó más y condenó a quienes no vieron en James su brillo. En específico, la mandó un recado certero a Íñigo Pérez, que a lo largo de su estancia en España, no le dio la oportunidad en Rayo Vallecano.