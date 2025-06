De pasar en calma el combinado tricolor con la vuelta a la victoria después de cuatro jornadas al hilo sin lograrlo, es posible que no haya mayores alteraciones y todo el país esté celebrando el paso al Mundial 2026.

No obstante, el extender una racha negativa podría verse como el punto más bajo de una crisis donde Néstor Lorenzo es el señalado número 1.

Este hizo referencia al futuro de la Selección Colombia, luego de algunas declaraciones que entregó el argentino, y en donde se mostró conforme lo hecho fechas atrás, a pesar de no ganar ante Uruguay, Brasil, Ecuador, ni Paraguay.

“Me dejó muy preocupado. No tiene autocrítica el técnico colombiano... da angustia”, criticó Vélez en su columna diaria de Palabras Mayores .

Intentando no ser pesimista en todos sus conceptos, dio uno más favorable: “Tengo la confianza de que se puede enderezar, tenemos que jugar mucho mejor”.

“La prensa peruana asegura que si no saca el resultado a Lorenzo lo echan. ‘¿Chau Lorenzo?’“ , es lo que indicó Carlos Antonio de lo dicho el medio Líbero.

Néstor Lorenzo habló de lo peor que le puede pasar a Colombia vs. Perú en Eliminatorias

“Es cierto que no tiene autocrítica, que es recontraterco, pero no es verdad que eso vaya a pasar porque no creo que pierda”, anticipó.