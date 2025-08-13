Adrián Ramos tiene 39 años y no se encuentra activo en el fútbol profesional. Sin embargo, el delantero tampoco ha anunciado su retiro y, por rumores, ha estado vinculado con varios clubes del FPC, aunque ninguno se ha hecho realidad.

La última vez que Adrián Ramos jugó fútbol profesional fue en el segundo semestre de 2024, defendiendo los colores de América de Cali, el equipo de sus amores. Luego de eso, no ha concretado nada con otro club.

Pero eso podría cambiar. Este miércoles, 13 de agosto, el periodista Felipe Sierra reveló que Adrián Ramos podría volver a jugar en el fútbol profesional, prestando sus servicios a un multicampeón colombiano.

Adrián Ramos y Falcao García, compañeros en la Selección Colombia (imagen del 2011). | Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado.

Adrián Ramos podría volver al América de Cali

De hecho, el regreso de Adrián Ramos al FPC no sería en cualquier club, sino en el de sus amores: América de Cali, donde ya supo ser campeón y se convirtió en ídolo a punta de goles y buenas actuaciones.

Se trata de un rumor que toma fuerza con el inicio de la ventana de jugadores libres. Ramos retornaría a la mecha si el equipo vende a uno de sus delanteros. No hay nada oficial, pero podría tomar fuerza en las próximas horas.

“América de Cali está atento porque hay una posibilidad que se abre para que uno de sus delanteros sea vendido. Si se llega a dar esa venta, América necesitará reemplazar. Sin embargo, no es del todo oficial, es una posibilidad que al club se le abrió”, arrancó contando Sierra en su canal de Kick.

Luego, añadió: “En medio de esas posibilidades nace una idea de una conversación personal, nace en privado, pero sí es una idea que radica en una realidad: a Adrián Ramos le gustaría volver a jugar en América de Cali”.

Finalmente, sentenció: “Adrián entiende que América está disputando cosas importantes, entiende que hay opciones que se están manejando dentro del escarlata, y por qué no, tratar de ayudar al equipo si lo está necesitando. No es confirmado, simplemente nace en una conversación privada entre Adrián Ramos y uno de los máximos dirigentes de América″.

Así celebraba Adrián Ramos la consagración con América de Cali en 2008. | Foto: Colprensa.

Sierra dejó claro que, según la información que tiene, Adrián Ramos se encuentra bien físicamente. Eso sería de gran ayuda para América, o para cualquier otro club que se quiera hacer con sus servicios en los próximos días.