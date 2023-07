Alberto Gamero aclara los rumores sobre la salida de Juan Pablo Vargas: “No se ha firmado nada”

Los rumores de una posible salida del defensor Juan Pablo Vargas con destino al futbol brasileño cada vez más toman fuerza.

El pasado jueves 27 de julio, Alberto Gamero se refirió sobre el tema asegurando que, “directamente, no me han comunicado nada, simplemente he escuchado, pero no tengo confirmación exacta todavía. Estábamos allá, a pesar de que estaba el doctor Gustavo Serpa con nosotros allá, no tuvimos ninguna comunicación de eso y esperar que ellos me lo digan. Él todavía está conmigo, a mí no me han dicho nada. Él está en su recuperación y esperamos que se recupere”.

Pero 24 horas después, el plantel que ya se encuentra pensando en el juego que tendrá ante Alianza Petrolera este sábado a las 6:10 p. m. en condición de visitante y fue en el aeropuerto internacional El Dorado, donde el timonel albiazul se volvió a referir sobre el tema y esta vez aseguró que ya tiene conocimiento de la situación y está a la espera de lo que vaya a ocurrir en los próximos días.

Juan Pablo Vargas, defensor de Millonarios. | Foto: Dimayor

Gamero aseguró que por ahora, Juan Pablo permanece entrenando y recuperándose de una lesión. “Vargas estuvo en el entrenamiento con nosotros haciendo su terapia. Me comentaron que hay una posibilidad de que se dé eso (que se vaya a Santos). Vargas tiene 5 o 6 años jugando en Colombia y quiere una oportunidad por fuera. Él está con nosotros hoy, es lo único que sé, pero la posibilidad existe”.

Cabe recordar que el defensor sufrió una lesión mientras disputaba el partido válido por la segunda jornada de la Liga colombiana y se espera que su recuperación se tarde dos semanas más.

Ante los rumores que aseguran que Daniel Ruiz volvería a cambio de la salida de Juan Pablo, Gamero comentó, “Tengo entendido que si se da lo de Juan Pablo, se da lo de Daniel. La posibilidad está, pero no está confirmada, no se ha firmado nada. Hablé con Juan Pablo y me dijo eso. Hay que esperar”.

Juan Pablo Vargas anotó doblete en el triunfo azul ante Alianza. | Foto: @MillosFCoficial

Al respecto de una posible renovación que el club no ha tenido debido a que para este segundo semestre no realizaron ninguna contratación, pero sí sufrieron las bajas de jugadores como Óscar Cortés o Israel Alba, el entrenador embajador aseguró que se encuentra feliz y tranquilo con el equipo que tiene a su disposición. “La renovación mía no tiene nada que ver con los jugadores. Estoy contento con lo que tengo, siempre he estado feliz aquí. No he querido hablar por esas cosas, se malinterpretan las cosas. Estoy feliz en Millonarios y estoy tranquilo.”

Finalmente, antes de abordar el avión rumbo a Barrancabermeja, Gamero agregó “en el momento en el que estamos, viajando y jugando, no me he querido sentar a eso. Hay cosas habladas, pero no quiero que lo malinterpreten porque yo estoy feliz con este plantel. Si llegan bien, si no, también”.

El defensor de Millonarios volvió a entrenamientos. | Foto: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images

Millonarios también es campeón en el mundo digital

De acuerdo con el ranking, Millonarios se encuentra entre los 20 equipos más hablados en el continente, ocupando la casilla 16, dejando atrás a equipos como Newell’s Old Boy’s, Santos, Atlético Nacional, entre otros, con una cifra de 7.720.000 interacciones en el mes de julio.

Millonarios prepara el duelo amistoso ante Crystal Palace. | Foto: Twitter @millosfcoficial

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que por primera vez un equipo de la Major League Soccer aparece en la lista, se trata del Inter de Miami, que luego de la llegada del astro Lionel Messi se convirtió en un club de alto valor en el continente, especialmente en las redes sociales.

En cuanto a la primera posición, se encuentra el Flamengo de Brasil, equipo que en las últimas semanas fue tendencia, ya que se especuló sobre la posible llegada del defensor Sergio Ramos.

Los diez clubes con más menciones en redes sociales

Flamengo Corinthians River Plate Palmeiras São Paulo Boca Juniors Atlético Mineiro Inter Miami Vasco da Gama Botafogo