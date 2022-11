Alberto Gamero habló claro sobre los fichajes que pide a la dirigencia de Millonarios para 2023

Uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano ha tenido que atravesar un segundo semestre de 2022 con demasiados panoramas: unos positivos, otros no tanto y algunos hasta injustos, todos gracias a la dinámica del balompié nacional que termina en ocasiones no coronando al que mejor juega, sino al que logra llegar al remate del torneo de la mejor forma, olvidando así campañas a destacar como las que suele hacer el embajador.

En menos de 20 fechas, Millonarios fue líder, tuvo a escasos puntos la clasificación, llegó a verla irse luego de no ganar en ocho fechas seguidas hasta que encontró el balance nuevamente y terminó salvando parte de su campaña en la consagración por Copa ante Junior de Barranquilla: “Después del título no era fácil, los jugadores queríamos ese título, pero había mucha incertidumbre hacia el partido del domingo, después de un juego vibrante contra el Junior, y más si el equipo iba a responder en la parte física y futbolística”, explicó su técnico, Gamero.

En su conversación con el programa Equipo F de ESPN, también dijo: “Salí feliz, contento; la memoria que tuvieron contra el Junior la tuvieron contra Santa Fe; fue un partido bien jugado, los muchachos salieron a buscar el partido, el penalti fue una jugada muy fortuita. Quedé contento con lo que hicieron”, tras el empate con Santa Fe en la primera fecha de cuadrangulares.

Haciendo un recuento sobre cómo fue el desempeño reciente, fue consultado sobre las afugias que terminaron pasando para clasificar y las razones del bajón: “Contesto la pregunta con una pregunta, yo quiero que me digan: ¿en qué partido de los ocho que no ganamos, el rival nos superó? Cada cual sale a ganar con sus argumentos, a pesar de que el equipo no estaba jugando como en fechas anteriores, estaba haciendo cosas buenas. Yo les decía a ellos que jugando mal, los equipos ganan, y jugando bien, también pierden. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, así se describe el fútbol”.

A pesar de defender el trabajo propio y de los suyos, aceptó que cayeron en el rendimiento: “No hemos sido el equipo que éramos en las primeras fechas, el ser humano tiene que superarse, perdimos un poquito de claridad y volumen de lo que veníamos haciendo”.

Proyectado hacia el futuro cercano, también habló del número mágico que a su consideración será el que permita al clasificado respirar tranquilo de cara a la clasificación a la gran final, como parte del cuadrangular B: “No es ganar todo de aquí en adelante, si lo pudiéramos hacer, sería lo mejor. Contra Santa Fe es el último partido, uno de los dos va a necesitar los puntos, algo de lo que estamos mirando es que con 12 puntos. Hay que mirar cómo hacerlos, Junior y Pereira vienen a jugar acá”.

Para finalizar, la consagración en Copa BetPlay le dio tiquete a torneo internacional a los azules, razón por la que el estratega ya habló de refuerzos y, en cierta medida, ejerció presión a las directivas del club: “La Copa Libertadores es un evento competitivo y más importante, este equipo tiene un trabajo acumulado para hacer una buena Libertadores, aspiramos a pasar la fase de grupos, pero para nadie es un secreto que faltan jugadores, jugadores maduros. Trabajo hay, pero se necesitarían jugadores que vengan a reforzar esta institución”.

Tras la igualdad en el clásico capitalino, Millonarios visitará a Junior en la segunda fecha de las finales, la cual se llevará a cabo este miércoles, 9 de noviembre, desde las 8:20 p. m. (hora de Colombia), donde buscarán los primeros tres puntos que les ayuden a picar en punta por el objetivo de la gran final.