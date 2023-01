Alberto Gamero habló sobre la situación de Leonardo Castro de cara a la Libertadores; el delantero no viajó a Estados Unidos

Millonarios sigue su preparación para la temporada 2023 con una corta gira en Estados Unidos, donde el miércoles igualó a dos goles con el Hertha Berlín, de Alemania, y este sábado se medirá a River Plate. Después del juego ante el club argentino, el cuadro albiazul regresará al país para jugar el amistoso contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, en lo que han denominado como la primera noche embajadora.

En este 2023, el equipo capitalino buscará el título de la Liga BetPlay e intentará clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la cual tendrá participación desde la fase preliminar por ser campeón de la Copa BetPlay en 2022.

Para cumplir esos objetivos, el conjunto embajador ha confirmado las contrataciones de Leonardo Castro, Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Jorge Arias, estos tres últimos llegaron provenientes del Junior de Barranquilla. En cuanto a salidas, Richard Celis, Diego Herazo y Carlos Gómez no estarán en esta nueva campaña.

En cuanto a Uribe y Castro, ambos delanteros no hicieron parte del grupo de viajeros a Estados Unidos y se quedaron en Colombia. El primero no hizo parte de la gira porque esperan que siga entrenando para que esté a tope cuando inicie la competencia oficial, mientras que el segundo, reciente campeón con el Deportivo Pereira, fue baja de última hora por un asunto familiar.

De acuerdo con la información del periodista Marino Sánchez, el delantero no puede salir de territorio colombiano por una demanda de alimentos que tiene en su contra. “No puede salir del país... Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex, a raíz de eso no puede salir del país”, aseguró.

Ante esto, se ha generado cierta incertidumbre en el entorno de Millonarios porque el nuevo delantero no podría disputar la fase 2 de la Copa Libertadores, ya que tendrá que viajar a Ecuador para enfrentar a Universidad Católica.

Para dejar atrás los rumores, en conversación con LosMillonarios.Net, después del partido con Hertha Berlín, el técnico Alberto Gamero aseguró que Leonardo Castro está en sus planes para el certamen internacional, así como los demás jugadores de la plantilla.

“Sí, yo creo que es un jugador que al fin de cuentas tuvo su inconveniente familiar y en eso sí tiene todo el respaldo de nosotros. Pensamos que él, (Fernando) Uribe, (Jorge) Arias, todos van a estar para esta primera fase de Libertadores”, indicó.

Además, el entrenador embajador dio a conocer que no buscarán un remplazo para Carlos Gómez en el mercado de fichajes, porque ya hay futbolistas para cubrir esa zona: “(Daniel) Cataño hizo un buen trabajo por ahí, no solamente es estar de extremo sino de interiorizar el juego. (Edgar) Guerra también entró bien hoy, es un jugador muy rápido y (Luis) Paredes ya ha jugado esos partidos que hemos tenido en Bogotá”.

Millonarios en la Libertadores

La Copa Libertadores 2023 dará inicio con la primera fase, en la que se enfrentan seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para que tres accedan a la segunda fase. Una vez allí, se suman dos escuadras de Brasil, Chile y Colombia, donde entran a participar Millonarios, por ser campeón de la Copa BetPlay, e Independiente Medellín, por la tabla de reclasificación.

Después de los cruces de ida y vuelta, los ocho clasificados jugarán la fase tres para definir los últimos cuatro equipos que ingresarán a la fase de grupos.

Fase preliminar Libertadores

Fase 1

E1: Club Sport Huancayo (Perú) vs. Club Nacional (Paraguay).

E2: Nacional Potosí (Bolivia) vs. Club Deportivo El Nacional (Ecuador).

E3: Boston River (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela).

Fase 2

C1: Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

C2: E1 vs. Sporting Cristal (Perú).

C3: Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. Fortaleza (Brasil).

C4: E2 vs. Independiente Medellín (Colombia).

C5: Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia).

C6: Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

C7: E3 vs. Huracán (Argentina).

C8: Universidad Católica (Ecuador) vs. Millonarios (Colombia).

En la fase de grupos, el total de equipos es de 32 y serán divididos en grupos de cuatro por zona. A los octavos de final clasifican los dos primeros, mientras que el tercero quedará relegado a jugar los play-off de la Copa Sudamericana para ganar un cupo en los octavos.

Cabe recordar que en la fase de grupos estarán Atlético Nacional y Deportivo Pereira por ser campeones del Torneo Apertura y Finalización en este 2022, respectivamente.