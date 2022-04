Alexandre Guimarães, contundente en su presentación con América: ¿tienen con qué pelear en Liga?

Un equipo histórico en Colombia busca darle un giro a su destino en pocas fechas que restan de la fase regular. América de Cali quiere empezar desde ya a encarrilar su historia nuevamente hacia la posibilidad de una conquista local, tal y como lo consiguió en años anteriores bajo la dirección de Alexandre Guimarães. Ahora, con su vuelta al banquillo el equipo ‘escarlata’ solo espera volver a tener esa mística para consolidar un proyecto deportivo que entregue muchas alegrías.

Desde la mañana de este martes 12 de abril, con la llegada del estratega para dirigir su primera práctica, se podría decir que inició el proceso de lleno, el cual ya venía trabajando con algunos asistentes del estratega en propiedad. Durante este miércoles se dio oficialidad con la rueda de prensa de Guimarães donde respondió a las dudas de los medios y allí, empezó a mostrar todo lo que podría verse en este nuevo proyecto.

🇦🇹 𝓤𝓷 𝓷𝓾𝓮𝓿𝓸 𝓬𝓸𝓶𝓲𝓮𝓷𝔃𝓸 👹 pic.twitter.com/GMltr76waZ — América de Cali (@AmericadeCali) April 13, 2022

Con extensas intervenciones, el estratega no quiso dejar dudas y aseguró que su vuelta al equipo es porque ven en el proyecto la posibilidad de triunfar nuevamente: “Si hemos aceptado venir acá es porque creemos en el plantel que hay, en el proyecto que América ha estado haciendo y que nosotros colaboramos desde la estrella número 14 para ese engrandecimiento del club.

“Cascajal está muy diferente, los jugadores entran y salen y hemos aceptado venir porque creemos que hay que actuar ya... Lo que uno ve en las sesiones es que los jugadores quieren, nos demostraron una entrega absoluta”, sumado a ello, se refirió a las primeras impresiones que tuvo sobre sus nuevos dirigidos.

Sobre las posibilidades y su convicción por sacar al equipo de la parte media de la tabla, logrando al final de las 20 fechas conseguir la clasificación, el estratega reveló cuál es el plan: “Nosotros estamos pensando partido tras partido, no estamos pensando en nada que no sea el siguiente partido que es el clásico y ganarlo para ir alimentando la posibilidad de la clasificación. No estamos planificando nada a mediano plazo porque estamos con vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. La convicción es total de dar el 100% y más para conseguir la clasificación”.

Sin escatimar en el compromiso que requiere el nuevo reto al frente del equipo, Alexandre Guimarães aseguró que no dejarán en duda el deseo por trabajar en pro de la mejora futbolística del equipo, intentando a su vez darle una alegría a la hinchada que desde hace meses permanece molesta con el rendimiento: “Nos comprometemos a dar lo que siempre hemos dado, dar lo de siempre, el 120, 130% para que América vuelva a estar en las posiciones que se merece estar. Para eso es trabajar, trabajar y trabajar. Es lo que hemos hecho desde el primer día, no cualquiera se come esta bronca, pero conocemos lo que es esto y hemos venido para ayudar al club a soportar esta situación, y que podamos hacer todo para clasificar”.

Finalmente, el nuevo timonel de los ‘diablos rojos’ dio por sentado que se necesita el empuje de todos los aficionados, además de los jugadores para alcanzar los objetivos y que su amor por la institución será un pilar fundamental para lograrlo: “Para nosotros, siempre lo hemos dicho, hay lugares y hay hinchadas que uno inmediatamente logra hacer un clic y desde la primera vez que estuvimos acá sentimos eso. Durante todo este periodo que hemos estado afuera, a través de mis compañeros que manejan las redes sociales, sentíamos este cariño y anhelo de que en alguna oportunidad se pudiera dar un regreso. El fútbol a veces te adelanta o atrasa en acontecimientos. Necesitamos el empuje y cariño de nuestra hinchada y los jugadores lo sienten”.