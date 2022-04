¿Nacional o América? Andrés ‘Rifle’ Andrade tomó una decisión sobre un posible retiro

Después de pasar por momentos de incertidumbre, Atlético Nacional ha encontrado comodidad en la Liga BetPlay I-2022 de la mano de Hernán Darío Herrera, quien pasó a ser el técnico interino tras la salida de Alejandro Restrepo. Así mismo sus jugadores han mostrado una mejoría y empiezan a ser fundamentales.

Este es el caso de Andrés Felipe Andrade, quien se ha convertido en titular indiscutible en el planteamiento del Harriero Herrera. De los siete juegos que ha dirigido el entrenador encargado, Andrade ha estado en el once inicialista en cinco de ellos.

Eso sí, al tener una plantilla tan competitiva es normal que le de descanso al volante de 33 años en algunas oportunidades pensando en el desarrollo del Torneo Apertura.

Desde su llegada, el Rifle Andrade ha mostrado compromiso con el conjunto verdolaga y hasta se ha planteado terminar su carrera con los colores de Nacional. De hecho, en las últimas horas se conoció que su deseo es jugar sus últimos minutos con la 10 del cuadro antioqueño.

En conversación con Q’ Hubo Medellín, el experimentado futbolista reveló que le planteó al presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez, una renovación bastante extensa para asegurar su futuro en la institución paisa, dándose así la oportunidad de cerrar su carrera con Atlético Nacional. “Me quiero retirar aquí, que renovemos 4 o 5 años para retirarme aquí”, contó Andrade sobre la conversación que tuvo con el directivo.

Como el futuro da tantas vueltas, y su contrato termina en diciembre de 2022, el delantero reconoció que le “gustaría volver a México, al América de México,” en dado caso de no renovar con Nacional. Además, como segunda opción en Colombia, también pone en la mira al América de Cali como posible equipo para terminar su carrera deportiva.

A su vez, dejó claro que aún tiene mucho que ofrecerle al fútbol y por eso el tema de colgar los guayos no es algo que lo afane. “Ahora no pienso en retirarme”, indicó.

Y como su presente está en la capital de Antioquia, reafirmó que su deseo es ponerle fin a su carrera cuando llegue el momento vestido de verde: “Sí me gustaría retirarme aquí en Nacional”.

Sobre el sentimiento que tiene hacia el conjunto verdolaga, expresó que es de cariño y agradecimiento. Además, contó que el técnico Juan Carlos Osorio y expresidente Juan David Pérez fueron fundamentales para que se diera su regresó al fútbol colombiano.

“Nacional ha entrado en mi corazón porque después de que volví de México fue el equipo que me abrió las puertas. No fue fácil, toqué varias puertas, muchos no me consideraron cómo lo hizo el verde, cómo lo hizo el profe Osorio o el expresidente Juan David Pérez, para dar algunos nombres”, dijo.

El Rifle Andrade considera que Nacional le “ha dado mucho”, como “el reconocimiento en Colombia que quería” y “la oportunidad de ir a la Selección Colombia”. El 2 de septiembre de 2021 debutó con la Tricolor en el juego de eliminatoria ante Bolivia, duelo que terminó 1-1 en La Paz.

En lo que va del año, Andrés Andrade registra 764 minutos disputados en 13 partidos por liga, nueve de ellos como titular, y ha marcado dos goles. Además, sumó una anotación en la fase previa de la Copa Libertadores en dos compromisos jugados.

Tras derrotar al América de Cali el fin de semana, Atlético Nacional consiguió su pase a los cuadrangulares semifinales y se consolidó como único líder de la Liga BetPlay I-2022. Ahora, con la clasificación asegurada a la siguiente fase, el conjunto verdolaga se enfrentará este domingo a Águilas Doradas en la decimosexta jornada.