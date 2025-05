América dio portazo a jugador de Selección Colombia por bajito: “No tenía la talla”

“Me crié en un barrio de Cali y tuve el no de América, Cali, de otros equipos no tan conocidos. Como de cuatro, antes de que Barca Fútbol Club me tuviera en su equipo y ahí me formara esperando una oportunidad que me dieran los profesionales. Pasé filtros del Cali y América y cuando había que definir la categoría me decían que no tenía la talla suficiente”, dijo Carlos Darwin en diálogo con As Colombia.