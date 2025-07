América dio primera respuesta a River Plate por Juan Fernando Quintero: filtran polémico valor

Luego, en cuadrangulares, donde América quedó eliminada del grupo A, dijo: “ Ya miraré qué decisión tomar, ya lo había hablado . Quiero aclarar que me siento muy orgulloso de lo que logramos este semestre, que fue clasificar en copa internacional después de muchos años para este quipo. Obviamente la exigencia es alta, un gol o dos goles no bastan. Eso es bueno...”.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, dijo JuanFer.