¿América o Medellín? Alejandro Restrepo cuenta toda la verdad sobre su futuro en la Liga Betplay

Aún estando en plena competencia con la posibilidad viva de clasificar a la final de la Liga Betplay, América de Cali e Independiente Medellín planifican la próxima temporada sin la certeza del técnico que va a estar al frente del plantel.

América todavía no asegura la continuidad de Alexandre Guimarães, mientras que el DIM tiene como encargado a Sebastián Botero, tras la inesperada salida de David González. Las opciones actualmente son pocas, sin embargo, ambas dirigencias tienen un principal favorito, Alejandro Restrepo, de estupendo presente en el Deportivo Pereira, al que sacó campeón por primera vez en su historia el pasado mes de diciembre.

Este jueves salió a la luz una versión que apuntaba al acuerdo de palabra entre Restrepo y Medellín, algo que el propio entrenador se encargó de desmentir, sabiendo que todavía tiene pendientes dos partidos para clasificar al cuadro matecaña a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Restrepo se paró en la raya y pidió “un espacio a la reflexión de los diferentes rumores que muchas veces se tocan y donde no se va muchas veces a la fuente. Con ninguno de estos clubes que mencionan he tenido una conversación, más allá de que en estos clubes y la mayoría del fútbol colombiano hay buena relación”.

Alejandro Restrepo, técnico del Deportivo Pereira. - Foto: Deportivo Pereira

El técnico antioqueño reconoció que tiene muchos amigos tanto en Medellín como en América, “pero no ha pasado en la actualidad y no es cierto que ya se tiene un arreglo”.

“La semana pasada salió una información que ya se tenía un acuerdo con uno, hoy sale otra información que ya se tiene un acuerdo con otro y eso no es verdad. Nosotros hoy estamos enfocados con el Deportivo Pereira”, agregó en El Alargue.

Eso sí, reconoció su pasado en Atlético Nacional y eso no implica que no le atraiga la idea de dirigir al Medellín. “Para nosotros es un halago por las instituciones que nombras, por el tipo de personas que las conducen, también por nuestro trabajo, porque es una señal que algo estamos haciendo bien”, señaló.

Alejandro Restrepo salió de Nacional a principios de 2022. - Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga / Cont

Pereira tiene por delante dos partidos difíciles en condición de visitante frente a Monagas de Venezuela y Colo-Colo de Chile. Luego de eso se entrará a discutir su continuidad ante las ofertas que recibió en enero de este año y que muy seguramente volverán en el próximo mercado de pases del fútbol colombiano.

“No es casualidad haber sido junto con este grupo de jugadores campeones en diciembre, estar haciendo una buena Copa Libertadores, haber estado involucrados en la búsqueda por ingresar otra vez a las finales este semestre, es gracias a un trabajo, a una idea de juego, a una ideología que estamos mostrando. Es un halago para nosotros que nuestro nombre esté ahí junto a los mejores del país”, advirtió.

Alejandro Restrepo también fue relacionado con Santa Fe en enero. - Foto: Deportivo Pereira

Al hablar sobre su futuro en el Pereira, Restrepo no se animó a decir si continuará o no para el segundo semestre. “Hoy tenemos un contrato vigente con la institución, ya lo he dicho que nuestro partido más importante es ahora el del 6 (de junio vs. Monagas), después tenemos un partido durísimo en Chile para cerrar el semestre”, reiteró.

“Estamos enfocados totalmente en eso, no queremos desenfocarnos, queremos entregarle todo al Deportivo Pereira, ya estamos cumpliendo un año acá, nos hemos sentido bien, le hemos dado todo a la institución y ellos nos han dado todo”, completó.

Al igual que Lucas González, técnico de Águilas Doradas, Restrepo hace parte de la nueva generación de técnicos que han llegado pisando fuerte en el fútbol colombiano, donde hace unos años solían mandar los hombres de experiencia. El título conseguido en diciembre y la reciente victoria ante Boca Juniors le abren la puerta a la posibilidad de dar el salto a un grande del país, en busca de una revancha de lo que pasó en Nacional.