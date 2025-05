América saca la calculadora: estas son las cuentas para entrar a octavos de Copa Sudamericana

El conjunto escarlata contó con el respaldo de su afición en el Estadio Pascual Guerrero, pero no fue suficiente para quedarse con los tres puntos.

A raíz de este resultado, Huracán se confirma como el líder del grupo C con 11 puntos y América se queda en la segunda posición con 7 unidades.

Las cuentas de América

Si Corinthians gana en territorio uruguayo, América ya no dependería de sí mismo para continuar en la Copa Sudamericana .

Así quedó América en la tabla del grupo C de Copa Sudamericana tras igualar con Huracán

Lo cierto es que América todavía tiene grandes opciones matemática s de ser segundo en el grupo C, sin embargo, tiene que cruzar los dedos para que Racing le saque siquiera un empate a Corinthians en el partido programado para este jueves a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

El conjunto escarlata todavía no sabe lo que es perder en esta edición de la Copa Sudamericana, pero su pecado es que solo ha ganado un partido: el debut en Montevideo hace más de un mes.

América de Cali vs. Huracán | Foto: Raúl Palacios

América no se vende

“Por favor me pueden informar quién es el nuevo dueño de América? Es que lo necesito para una tarea, lo he buscado y no lo encuentro”, escribió en sus redes sociales horas antes del empate frente a Huracán.