🔴 América 2-0 Santa Fe | Adrián Ramos brilló para cortar la mala racha ‘escarlata’: reviva los mejores momentos

Sumado a esto, a modo de presi√≥n el cuadro local tendr√° su historial reciente ante el rival de turno, quien las √ļltimas diez visitas le ha complicado la vida en varios ocasiones. Las estad√≠sticas muestran que desde 2020 los cale√Īos no han podido ganar, racha que buscan acabar este domingo.

En conversaci√≥n con Caracol Radio, Tulio G√≥mez, m√°ximo accionista del club fue enf√°tico al se√Īalar que en caso de no darse la victoria ante Santa Fe: ‚Äúno hay nada m√°s que hacer‚ÄĚ, dejando en claro que de ese partido depende que Lucas Gonz√°lez pueda llegar a mantener su cargo.

Aun no d√°ndose los resultados, G√≥mez no resta m√©rito a lo realizado por el bogotano durante su estad√≠a en el equipo cale√Īo, sin embargo, s√≠ le lleg√≥ a cobrar por manejos que, a su parecer, pueden llegar a estar errados.

‚ÄúSi, me gusta c√≥mo trabaja, el 90% me gusta, tiene que ser m√°s equilibrado . Si los jugadores han salido a respaldarlo es por algo y en este tiempo hemos tenido m√°s de 5 entrenadores que han dejado el equipo y nunca han salido a respaldarlos‚ÄĚ, dijo la cabeza del Am√©rica.

Sabiendo que de manera directa el desempe√Īo del equipo puede influir en su candidatura pol√≠tica, dio muestras de no tomar m√°s riesgos para que sus votos est√©n asegurados: ‚ÄúLamentablemente los resultados no se dan y Am√©rica no es un equipo de aguantar procesos y m√°s en √©poca de elecciones‚ÄĚ.