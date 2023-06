Amistoso Alemania vs. Colombia y récord de Cristiano Ronaldo ante Islandia: la agenda deportiva para este martes

Este martes, 20 de junio de 2023, el fútbol internacional nos trae una serie de partidos apasionantes que prometen mantener a los aficionados en vilo. Tres encuentros destacan en la jornada: Alemania vs. Colombia, Islandia vs. Portugal y Brasil vs. Senegal. Estos duelos, de diferente índole y con distintos objetivos en juego, sin duda, captarán la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Alemania vs Colombia: un enfrentamiento de alto calibre

El primer partido del día será el amistoso internacional entre Alemania y Colombia. Dos selecciones reconocidas por su historia y calidad futbolística se enfrentarán en un duelo lleno de emoción y talento. Tanto Alemania como Colombia cuentan con jugadores destacados y un estilo de juego atractivo, por lo que se espera un espectáculo futbolístico de primer nivel.

Ambas selecciones utilizarán este partido como una oportunidad para probar nuevas tácticas y estrategias, así como para evaluar el rendimiento de sus jugadores. La intensidad estará presente desde el primer minuto, y los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento equilibrado y lleno de emociones. El partido se transmitirá a través de Caracol TV a las 1:45 p. m., lo que permitirá a los seguidores de ambas selecciones disfrutar de este enfrentamiento imperdible.

Colombia afrontará dos amistosos ante Irak y Alemania. - Foto: Getty Images

Islandia vs Portugal: una batalla por la clasificación a la Eurocopa 2024

En otro destacado enfrentamiento, Islandia se medirá a Portugal en un partido de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024. Ambos equipos buscarán obtener un resultado positivo para acercarse a su objetivo de clasificar al torneo continental.

Islandia, conocida por su espíritu de lucha y entrega en el terreno de juego, se enfrentará a la poderosa selección portuguesa liderada por su estrella Cristiano Ronaldo, quien llegará a los 200 partidos vistiendo la camiseta de su país. Este enfrentamiento promete ser intenso y disputado, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos para asegurar su lugar en la Eurocopa.

El partido será transmitido en vivo por ESPN y Star + a las 1:45 p. m. Los seguidores del fútbol no querrán perderse este emocionante encuentro entre Islandia y Portugal y ver al delantero del Al-Nassr alcanzar un nuevo récord.

Cristiano Ronaldo celebrando con la Selección de Portugal. - Foto: Getty Images

Brasil vs Senegal: un amistoso lleno de sorpresas

Otro partido destacado de la jornada será el amistoso internacional entre Brasil y Senegal. La selección brasileña, conocida por su rica historia y su estilo de juego ofensivo, se enfrentará a un Senegal que buscará dar la sorpresa y demostrar su calidad futbolística.

Brasil, dirigida por su técnico interino Ramon Menezes, apostará por su juego colectivo y su capacidad goleadora para llevarse la victoria. Sin embargo, Senegal no será un rival fácil de superar. El equipo africano ha mostrado un gran progreso en los últimos años y cuenta con jugadores talentosos que pueden marcar la diferencia en cualquier momento.

Este enfrentamiento promete emociones y goles, y los aficionados podrán disfrutarlo en vivo a través de SporTv a las 2:00 p. m. Brasil y Senegal nos brindarán un espectáculo futbolístico de alto nivel y mostrarán su calidad sobre el terreno de juego.

Amistoso entre Brasil y Guinea. - Foto: AFP

Horarios y programación en TV de los partidos de hoy 20 de junio

Alemania vs. Colombia - 1:45 p. m. | Amistoso - Caracol TV y RCN

Islandia vs. Portugal - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - Star+ ESPN UEFA TV

Bulgaria vs. Serbia - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - Star+ ESPN UEFA TV

Liechtenstein vs. Eslovaquia - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Estonia vs. Bélgica - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Hungría vs. Lituania - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Bosnia vs. Luxemburgo - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Austria vs. Suecia - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Noruega vs. Chipre - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Escocia vs. Georgia - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Moldavia vs. Polonia - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Islas Feroe vs. Albania - 1:45 p. m. | Eurocopa 2024 - UEFA TV, Star+

Montenegro vs. República Checa - 1:45 p. m. | Amistoso - Star+

Senegal vs. Senegal - 2:00 p. m. | Amistoso - SporTv

Guadalupe vs. Guyana - 3:30 p. m. | CONCACAF Copa de Oro - Star+

Godoy Cruz vs. Defensores Belgrano - 5:00 p. m. | Copa Argentina - TyC Sports Internacional

Martinica vs. Puerto Rico - 6:00 p. m. | CONCACAF Copa de Oro - Star+

San Cristóbal y Nieves vs. Guayana Francesa - 8:00 p. m. | CONCACAF Copa de Oro - Star+

